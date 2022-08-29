Ветеран военно-морского флота и бывший мэр Кэнфилда гордятся совместной работой | Новости, спорт, вакансии

Кэнфилд – ветеран ВМС США Ричард Дюветт знает, как важно работать в команде и работать вместе. Он научился этому на футбольном поле и во время службы на двух кораблях ВМФ в 1980-х годах.

Дюветт вырос на Нефф Драйв в Кэнфилде. Он является членом средней школы Кэнфилда в 1977 году и был известен своими футбольными навыками. Он служил квотербеком у кардиналов, что привлекло внимание новобранцев морской пехоты.

«После моего первого курса Военно-морская академия в Аннаполисе взяла меня на работу в футбол, — сказал Дюветт.

Он воспользовался случаем и остался доволен обслуживанием. Он сказал, что оказал огромное влияние, когда дело дошло до карьеры во флоте.

«Моим покойным отцом был Сесил Дюветт, служивший в ВВС, — сказал он. «Мой дядя Дэрил «Джим» Дюветт служил на флоте и был ветераном Второй мировой войны, а мой покойный дядя Билл Пельц служил в морской пехоте. Мой старший брат, доктор Рэй Дюветт, учился в Военном институте Вирджинии и окончил его в 1979 году. и мой хороший друг Милтон Кучерт служил на флоте».

Сразу после выпуска Дювет отправился в Аннаполис и в течение следующих четырех лет посещал занятия и начал действовать, всегда с нетерпением ожидая печально известной игры «Армия и флот». Дуве служил в своей команде ВМФ квотербеком.

Он сказал: «На первом курсе мы проиграли армии, но выиграли на втором, младшем и старшем курсах». «Я все еще хотел бы посетить эти игры, чтобы продвигать военно-морской флот».

После четырех лет обучения в Военно-морской академии Дюветт поступил в Школу надводных офицеров в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Он окончил этот класс в 1981 году и получил свое первое назначение на борту авианосца USS Eisenhower, CVN69.

«Я был офицером отряда и командовал 50 мужчинами, — сказал Дюветт.

Он сказал, что Эйзенхауэр был развернут в рамках оперативных кампаний IKE в Гренаде, Ливии, Средиземноморье, Бейруте и Ливане.

«В Бейруте мы были ключевым компонентом многонациональных миротворческих сил во главе с президентом Рональдом Рейганом», — сказал Дюветт. «Мы отреагировали на взрыв террористами казарм морской пехоты в Бейруте в 1983 году».

Дюве вспоминает, что находился в море 93 дня подряд, прибыв в Неаполь, Италия, где экипажу дали три дня отпуска, чтобы сойти на берег. В первый день каникул, 23 октября 1983 года, Дюветт вспоминает, как видел, как один из его вертолетов «Эйзенхауэр» летел с подвешенным гидроакустическим буем.

«Это был символ того, чтобы сказать: «Возвращайтесь на корабль сейчас же», — сказал он. Именно тогда мы узнали о теракте в Бейруте. Как только мы начали летать на самолетах».

В 1984 году Дюветт сказал, что Эйзенхауэр был приглашен в качестве церемониального корабля, когда президент Рейган выступал на торжествах в Пуэнт-дю-Ок недалеко от Нормандии, Франция, по случаю 40-летия Дня Д.

«Президентский вертолет пролетел над Эйзенхауэром», — сказал Дюветт.

Даффет служил в Great Carrier 2-1/2 года.

Его второй тур был на борту авианосца «Фрэнсис Хаммонд», который был отправлен на Филиппины с миротворческой миссией от президента Филиппин Фердинанда Маркоса к президенту Корасону Акино.

Находясь на Филиппинах, Дюветт сказал, что HMS Hammond принял участие в совместных военно-морских учениях с Южной Кореей, Японией и Филиппинами.

Следующим шагом Дюветта было пройти обучение штурману, после чего его перевели в Хаммонд в качестве штурмана и юриста. Как официальный офицер, он сказал, что будет представлять интересы моряков, которые попали в беду и предстали перед капитаном для наказания.

Единственным важным моментом для Дювета и команды Хаммонда был день, когда они нашли секретную советскую подводную лодку.

«У нашего корабля был 600-футовый хвост (гидролокатор), который мы могли спустить в воду», — сказал он. «Мы использовали его, и мы были первым кораблем, отследившим российскую подводную лодку класса «Акула».

В 1987 году Дюветт взял на себя роль спортивного директора корабля и играл на футбольном матче. Он получил тяжелую травму колена, которая положила конец его морской карьере. В том же году он был удостоен почетного упоминания.

«Я вырос в Кэнфилде и всегда любил местное население, — сказал он. «Поэтому я вернулся в Кэнфилд и переехал в дом на Нефф Драйв, недалеко от того места, где я вырос».

Вернувшись к гражданской жизни, Дюветт стал тренером по футболу и бейсболу в средней школе Кэнфилда, а также учителем специального образования в средней школе округа Махонинг.

Примерно в 2002 году Дав работал в сфере безопасности и с тех пор работает там.

В 2005 году он женился на Бренде Корбин Дюветт, вместе они воспитали троих детей, а сейчас у них пятеро внуков.

Как и во время службы на борту авианосца и в Университете Хаммонда, Дюветт по-прежнему продолжает служить другим. В 2018 году он стал мэром Кэнфилда и проработал до начала 2022 года после поражения на ноябрьских выборах.

Он также связан с постом 177 Американского легиона, где работает капелланом.

«Я думаю, что положительный момент, который я вынес из своего морского опыта, — это служить другим и быть частью чего-то большего, чем вы», — сказал Дюветт.

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