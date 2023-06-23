Ветеран морской пехоты Роберт МакКолл сражается со всей сицилийской мафией в «Эквалайзере 3».

Когда мы в последний раз видели Роберта МакКолла (Дензел Вашингтон) в «Эквалайзере 2», он только что уничтожил членов своей военизированной группы ЦРУ и переехал в свой старый семейный дом у океана. Он уже избил некоторых плохих парней на Уолл-стрит, выследил произведения искусства, украденные нацистами, и спас детей, взятых в заложники.

В последней части серии «Уравнитель» Макколл переехал на юг Италии, чтобы снова сбежать от своего прошлого. В конце концов он поселяется в любимом месте, но обнаруживает, что его терроризирует сицилийская мафия. В истинном стиле Маккула он дает мафии последний шанс поступить правильно.

Вы можете примерно догадаться, что будет дальше.

Мы мало что знаем о Макколле и его прошлом. Мы знаем, что он был сержантом морской пехоты США до того, как его завербовали в разведывательное управление Министерства обороны. Он работал оперативником DIA в течение семи лет, прежде чем инсценировать свою смерть, чтобы жить со своей будущей женой. Когда она умерла, он остался на пенсии.

В фильме «Уравнитель» 2014 года он выходит из отставки, чтобы помочь другу-подростку избавиться от ее связей с русским мафиози, уничтожив при этом всю банду. Он даже ездил в Россию, чтобы убедиться, что банды не смогут возобновить свои операции в Америке.

«Эквалайзер 2» был первым продолжением Вашингтона. МакКолл сделал миссией своей жизни помощь тем, кто не мог помочь себе, пока его друзья из DIA не были выследены членами его бывшего подразделения. В этом третьем фильме, который продюсеры называют последним в серии, Макколл действительно пытался оставаться затворником.

Сериал режиссера Антуана Фукуа основан на одноименном телесериале CBS 1985–1989 годов. «Люди в беде» с Эдвардом Вудвордом в главной роли в роли МакКолла нашли уравнитель через объявление в газете Нью-Йорка, которое гласило: «Есть проблема? Шансы против вас?» МакКолл Дензела Вашингтона использовал ту же рекламу во втором фильме, только его реклама была размещена на Craigslist.

Новый фильм объединяет Вашингтона и Фукуа. Помимо сериала «Эквалайзер», они также работали над «Тренировочным днем» 2001 года и ремейком «Великолепной семерки» 2016 года. В нем также воссоединились Вашингтон и актриса Дакота Фаннинг, сыгравшая главную роль в триллере 2004 года «Человек в огне».

Equalizer 3 появится в кинотеатрах в сентябре 2023 года.

С Блейком Стилуэллом можно связаться по адресу [email protected]. Его также можно найти в твиттере @твит или на LinkedIn.

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