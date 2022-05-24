Ветеран российского дипломата подал в отставку в знак протеста против «агрессивной войны» Москвы против Украины

Флаг Организации Объединенных Наций развевается на ветру над зданием Организации Объединенных Наций в Женеве, Швейцария, в понедельник, 14 июня 2021 года. Ветеран российского дипломата в отделении Организации Объединенных Наций в Женеве говорит, что подал заявление об отставке, прежде чем отправить язвительное письмо иностранные коллеги критикуют президентскую «агрессивную войну» России Владимира Путина на Украине. 41-летний Борис Бондарев подтвердил свою отставку в письме, доставленном в понедельник утром в российскую дипломатическую миссию после того, как дипломатический представитель передал его заявление на английском языке Associated Press. (Маркус Шрайбер/AFP)

Ветеран дипломатического корпуса России с 20-летним стажем объявил о своей отставке в понедельник в знак протеста против войны его страны с Украиной, сообщили несколько СМИ.

В редком публичном протесте российского чиновника Борис Бондарев, дипломат, направленный в представительство России при Организации Объединенных Наций в Женеве, опубликовал на LinkedIn заявление, осуждающее российское вторжение в Украину и критикующее российское министерство иностранных дел за соучастие в том, что произошло. Он назвал это «агрессивной войной» — язык, запрещенный в России законами о цензуре военного времени.

Бондарев написал, имея в виду решение президента России Владимира Путина вторгнуться в Украину. «Агрессивная война Путина против Украины, а по сути против всего западного мира — это не только преступление против украинского народа, но, пожалуй, и самое тяжкое преступление против народа России, с большой буквой З в центре всех надежды и перспективы свободного и процветающего общества в нашей стране».

С Бондаревым связалась уважаемая российская деловая газета «Коммерсантъ», которая подтвердила подлинность публикации. The New York Times подтвердила получение заявления об отставке по электронной почте дипломатам в Женеве.

Представительство России при ООН в Женеве отказалось комментировать ситуацию CNN, а Бондарев не ответил на сообщения, отправленные в аккаунт LinkedIn.

В посте на LinkedIn российское руководство подверглось критике за коррупцию: «Те, кто предвидел эту войну, хотят только одного — остаться у власти навсегда, жить в помпезных и безвкусных особняках, плавать на яхтах, сходных по тоннажу и стоимости со всей Военно-морского флота России, и пользоваться властью Неограниченной и полной безнаказанностью. Ради этого они готовы пожертвовать жизнью как можно большего количества жизней. Уже тысячи россиян и украинцев погибли только за это».

Он также направил жесткую критику в адрес МИД России.

«С сожалением констатирую, что за все эти 20 лет уровень лжи и непрофессионализма в работе Госдепа все время повышался. Однако в последние годы это стало просто катастрофическим. Вместо непредвзятой информации трезвые анализа и прогнозирования, есть пропагандистские штампы в духе советских газет 1930-х годов», — говорится в публикации.

«Сегодня Госдепартамент не занимается дипломатией. Он занимается разжиганием войн, лжи и ненависти. Он служит интересам немногих, очень немногих людей и тем самым способствует дальнейшей изоляции и вырождению моей страны. У России нет больше союзников, и никто не виноват, кроме его безрассудной и непродуманной политики».

В его профиле на LinkedIn Бондарев описан как ветеран российской дипломатической службы, имеющий опыт в области контроля над вооружениями и нераспространения. Изображение профиля теперь содержит хэштег #opentowork.

Государственный департамент США заявил в понедельник, что отставка Бондарева свидетельствует о том, что «несмотря на кремлевскую пропаганду, есть россияне, которые категорически не согласны с тем, что президент Путин делает в Украине, и разделяют нашу озабоченность по поводу опасности, которую он представляет для всего мирового сообщества».

Представитель Госдепартамента сказал, что обнадеживает тот факт, что «многие готовы противостоять» Путину, и отметил, что «противостояние угнетателю требует огромного мужества, а также мужества, чтобы говорить правду властям, особенно с учетом того, что российское правительство давно послужной список попыток заставить его замолчать». Законные и мирные протесты и оппозиция.

«Понятно, что низкий моральный дух не ограничивается российскими вооруженными силами, воюющими на Украине», — заявили они.

«Заявление Бориса Бондарева подтверждает, что люди во всем мире, в том числе в России и даже внутри российского правительства, признают жестокость атаки Кремля на украинский народ», — сказал представитель. Они делают это, несмотря на то, что Кремль делает все возможное для производства и распространения дезинформации».