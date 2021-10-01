Ветеран EA Exec Блейк Йоргенсен покидает компанию

Генеральный директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен уходит в отставку. EA объявлен в депозит Йоргенсен начал переход от должности финансового директора и главного операционного директора, а генеральный директор EA официально уйдет летом 2022 года.
EA немедленно начинает поиск нового финансового директора, который будет включать поиск нового финансового директора как внутри компании, так и за ее пределами. Лаура Милли займет пост главного операционного директора EA, когда начнутся поиски нового финансового директора.
В сообщении в блогеГенеральный директор EA Эндрю Уилсон поделился некоторым контекстом ухода Йоргенсена и некоторых других высокоуровневых изменений в руководстве компании, которое смотрит в будущее.
«По мере роста нашей отрасли настало время для нас подтолкнуть себя к дальнейшему внедрению инноваций, развитию и трансформации наших игроков. Наша руководящая команда тщательно оценивает будущие возможности, и сегодня мы делимся определенным контекстом вокруг ключевых изменений», – сказал Уилсон.
Что касается продвижения Miele на должность главного операционного директора, Уилсон сказал: «В нашей компании нет никого с более глубоким доверием и уважением, чем Лаура, которая возглавит это за нас. Лаура успешно руководила EA Studios с сильной стратегической и операционной дисциплиной, и она принесет это целеустремленность и строгость в отношении всей компании в качестве главного операционного директора ».
Кроме того, Уилсон подтвердил, что директор по маркетингу EA Крис Бруззо станет новым директором по взаимодействию с EA. В этой игре Бруццо «построит социальные экосистемы, которые укрепят связи и дадут игрокам потрясающий опыт в наших играх и вокруг них».
Вот еще несколько объявлений о продвижении структуры управления EA:
- Мала Сингх продолжит выполнять свою роль начальника отдела кадров, руководя тем, как мы создаем и поддерживаем наши замечательные команды.
- Кен Мосс продолжит работу в качестве главного технологического директора, чтобы стимулировать наш рост, уделяя особое внимание нашей технологической платформе и услугам.
- Джейк Шац продолжит работу в качестве нашего главного юридического директора, Направляйте наше развитие как компании через меняющуюся правовую и государственную политику.
«Я горжусь тем, что являюсь частью этой замечательной команды Electronic Arts. Я с нетерпением жду возможности делиться новыми достижениями и предлагать отличные развлечения большему количеству игроков по всему миру», – сказал Уилсон.
Одна из следующих крупных игр EA – Battlefield 2042, выпуск которой недавно был перенесен на ноябрь. что Открытая бета-версия военного шутера стартует 6 октября.
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».