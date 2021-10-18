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Вечеринка Греты Тунберг “Rickrolls” с безумными танцевальными движениями

18 октября, 2021
Toma Kulikov
Тунберг танцевал под песню Рика Эстли «Я никогда не оставлю тебя» в субботу перед толпой в живой климат, молодежный концерт в поддержку борьбы с изменением климата.

«Рикроллинг» – это онлайн-феномен, когда кто-то непреднамеренно открывает видеоклип на популярную песню Эстли 80-х, используя замаскированные гиперссылки.

Тунберг продемонстрировала свои движения перед восхищенной публикой, танцуя и пела песню на сцене в Стокгольме в видео, размещенном на TikTok Climate Live. развлекайся Общие танцевальные кадры, охарактеризовав его как “потрясающий”.
Концерт был организован раньше COP2626-я Конференция сторон Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, которая состоится в ноябре.

Международные переговоры по климату в Глазго не могли быть более важными.

Отчет о состоянии науки, опубликованный Организацией Объединенных Наций в августе, показал, что мир нагревается быстрее, чем думали ученые ранее, и что сокращение выбросов парниковых газов по крайней мере наполовину в этом десятилетии имеет решающее значение для предотвращения самых катастрофических последствий в мире. Климатический кризис.

Более 190 стран подписали Парижское соглашение после встречи COP21 в 2015 году, чтобы ограничить повышение глобальной температуры до менее чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями, но предпочтительно на 1,5 градуса.

Хотя Парижское соглашение было историческим моментом в поисках решения климатического кризиса, оно не содержало подробностей о том, как мир достигнет своей цели. Последующие ПС стремились сделать сопутствующие им планы более амбициозными и разработать планы действий.

Но 18-летний Тунберг Целевые мировые лидеры – включая президента США Джо Байдена и Бориса Джонсона из Великобритании – на Молодежном климатическом саммите в Милане в прошлом месяце, заявив, что последние 30 лет борьбы с изменением климата были «бла-бла-бла».

«Речь идет не о какой-то дорогой, политически корректной мечте обнять кролика или чего-то подобного. Восстановить лучше», – сказала она.

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“Чистый ноль, бла, бла, бла. Климатически нейтральный, бла, бла, бла. Это все, что мы слышим от наших так называемых лидеров – слова, слова, которые звучат великолепно, но пока они не привели ни к какой работе или надеждам. и мечты, и пустые слова, и обещания “.

Ивана Куцова из CNN внесла свой вклад в этот репортаж.

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