Вечное влияние Андрея Тарковского

Вот уже несколько десятилетий во всем мире существует консенсус в отношении того, что советский режиссер Андрей Тарковский является одним из величайших режиссеров всех времен. За свою 25-летнюю карьеру Тарковский снял всего семь полнометражных фильмов, но почти каждый из них – безупречный образец кинематографического мастерства. Из его опыта работы с жанром научной фантастики в таких шедеврах. Солярис И Сталкер За свои размышления о состоянии человека в Андрей Рублев И ЗеркалоФильмография Тарковского и так прекрасна.

Тарковский родился в деревне в Костромской области, Россия, и с ранних лет увлекался искусством благодаря влиянию своего отца – великого советского поэта Арсения Тарковского. После того, как Тарковский получил образование в области музыки и искусства, способности Тарковского обнаружились позже, потому что он часто был возмутителем спокойствия в школе. Изучив арабский в течение года, он бросил учебу и отправился в экспедицию на год. Этот опыт оказался для него формирующим, потому что именно тогда Тарковский пришел к выводу, что он хочет снимать фильмы, чтобы зарабатывать на жизнь.

В 1954 году будущий режиссер поступил в Государственный институт кинематографии, где по-настоящему раскрывает мир кино: от итальянского неореализма до французской новой волны. Во второй половине своей жизни Тарковский сказал: «Меня интересуют только мнения двух людей: одного по имени Брайсон, другого – Бергмана». В киношколе он учился на их работе, а также на него сильно повлиял фильм 1958 года Анджей Вайда. Ясень и алмаз. Тарковский впитал в себя блеск японских мастеров, в частности, работы Акиры Куросавы.

Действительно удивительно отметить, что Тарковский не только встретит своего кумира позже в своей жизни, но и у него также будет возможность обсудить свои собственные работы. Куросава посетил Тарковского на съемках Солярис И позже НаписалСо мной тогда был Тарковский. Он был в углу студии. Когда фильм [Solaris] Он закончил, он стоял и смотрел на меня, как будто ему было стыдно Я сказал ему: «Очень хорошо». Это заставляет меня чувствовать настоящий страх.

Тарковский застенчиво улыбнулся, но к счастью. Мы жарили водку в ресторане Киноинститута. Тарковский, который обычно не пьет, пил много водки, зашел так далеко, что выключил динамик, из которого музыка плыла в ресторан. и запел самурайскую тему с Семь самураев Самый громкий. Я присоединился к нему, словно к его противнику. Потому что в тот момент я был очень счастлив, обнаружив, что живу на Земле ».

Начиная с его блестящего старта в 1962 году. Детство Эвана И заканчивается его последний шедевр, жертвоприношение В 1986 году Тарковский показал миру, как визуальный роман кино можно превратить в настоящую поэзию. На протяжении всей своей жизни он пытался примириться с вопросами времени, пространства, человеческого существования и метафизических парадоксов. Его фильмы являются выражением его страхов, и они красиво вращаются на экране, погружая зрителей в совершенное мастерство.

Тарковский Сталкер Это не только его величайшая работа, но и, вполне возможно, один из величайших когда-либо созданных фильмов, раскрывающий лицемерие нашей пустой диалектики и возмутительный эгоизм через простую аллегорию. Когда в 1986 году Тарковский умер от болезни, одни считали, что он был убит сотрудниками КГБ, а другие считали, что он пострадал от химического отравления во время съемок. Сталкер.

Что остается совершенно ясным, так это тот факт, что его наследие окажется огромным, не только вдохновляющим его современников, но и очаровывая будущие поколения кинематографистов. Как Бергман, первый герой Тарковского, признал свой вклад в мир кино и теорию единого фильма: «Мое открытие первого фильма Тарковского было чудом … Тарковский для меня величайший, человек, который изобрел новый язык. , характер фильма, потому что он воплощает жизнь как отражение, а жизнь как сон ».

Историк кино Стивен Диллон справедливо утверждал, что большинство событий в кино после Тарковского во многом ему обязаны. От Ларса фон Триера до Кшиштофа Кесьлевского надвигающуюся тень Тарковского можно увидеть во многих современных фильмах. Ларс фон Триер даже посвятил драму ужасов 2009 года Враг Христа Тарковскому и цитируемому влиянию Зеркало О своем собственном путешествии в кинопроизводстве: «Я загипнотизировал! Я видел это 20 раз. Это самое близкое мне к религии – это бог для меня. И если я не посвящу фильм Тарковскому, все будут говорят, что крал у него “.

Режиссеры нового российского кинодвижения, такие как Александр Сокуров, также позаимствовали исследования Тарковского. Посмотреть шедевр Сокурова 1997 года мать И его сын Это можно сравнить с собственными представлениями Тарковского о состоянии человека. В разговоре с Полом Шредером Сокуров сказал: «Я впервые увидел [Tarkovsky’s] Работа была, когда я заканчивал обучение в Киноакадемии. Его эстетика была для меня не открытием, а подтверждением моего видения ». Подобные параллели можно провести между кинематографической эстетикой Теренса Малика и изображением пейзажей и фундаментальных сил турецкого режиссера Нури Бильч Джейлана.

Когда самого Тарковского спросили о беспокойстве по поводу влияния, он ответил: «Мне кажется, что каждый оригинальный аспект творчества настоящих писателей, настоящих художников, музыкантов и режиссеров всегда имеет глубокие корни. Прошлое неизбежно. От него. Я даже не знаю, откуда оно взялось. Возможно, это не особенность нашей духовной позиции, но это типичный аспект нашего времени. Потому что время, однако, можно повернуть вспять ».