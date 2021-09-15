Вечные войны России: Сирия и стремление к статусу великой державы

Скачать Война России в Сирии: оценка военного потенциала России и извлеченные уроки

В сентябре 2021 года исполняется шестая годовщина вмешательства Российской Федерации в сирийскую гражданскую войну. Терпеливая и гибкая стратегия, противопоставленная запутанным и нерешительным стратегиям Запада, позволила Москве достичь своей главной цели – предотвратить падение режима Башара Асада. Кремль также вновь утвердился в роли игрока в геополитике Ближнего Востока. Не прошло и двух лет после вмешательства, как и критики. Празднование победы Кремля. Спустя четыре года после этих первых заявлений большая часть Сирии остается вне контроля России и ее союзников, которые, похоже, не знают, как превратить свой первоначальный военный успех в политическую победу. СДС при поддержке небольшого, но мощного военного присутствия США по-прежнему контролируют северо-восточную треть страны. Американский гарнизон и прилегающая к нему зона безопасности контролируют критически важный регион Аль-Танф, где встречаются сирийская, иорданская и иракская границы. В нестабильной провинции Идлиб на северо-западе Сирии находится множество групп – от бывшего сирийского отделения «Аль-Каиды» до поддерживаемых Турцией ополченцев – все они стремятся изгнать Асада. Эскалация там в начале 2020 года едва не привела к прямому военному конфликту между Россией и Турцией. Потерпев неудачу в своей попытке восстановить сирийскую армию и заставить ее возглавить войну, Россия незаметно усилила свой батальон в Сирии, который некоторые оценки Сейчас выставили до 13000.

Борьба России за выход из Сирии проблематична. Растущая усталость российского общества от заграничных авантюр Кремля еще больше. а Недавний опрос общественного мнения Левада-центр России обнаружил, что только 32% россиян считают важным для России быть великой державой, уважаемой другими – это самый низкий показатель за десятилетия правления Владимира Путина, – в то время как 66% считают, что высокий уровень жизни важнее, чем быть. великая сила. Борьба Кремля за выход из войны – не единственная геополитическая загадка. Непризнанное, но очевидное присутствие России в Украине продолжается уже седьмой год. Хаос, оставленный США после ухода из Афганистана, может вынудить Москву увеличить военное присутствие в Центральной Азии. Взятые вместе, эти развертывания могут напрячь расширенные, но все еще ограниченные военные ресурсы России.

Хотя они могут подпитывать представление Кремля о себе как о восходящей державе и его потребности конкурировать с Западом, особенно с Соединенными Штатами, развертывание сил мало помогает развеять опасения простых россиян. Россия – не демократия, но ее правительство должно внимательно относиться к воле народа. За более чем два десятилетия присутствия Путина в правительстве России его притязания на легитимность основывались либо на его управлении экономикой, либо на его способности защитить Россию от предполагаемой угрозы, исходящей от Запада. Учитывая явное предпочтение российского общества маслу перед оружием и тот факт, что Россия реальна, ВВП на душу населения был минимум В 2020 году, чем в 2008 году, экономический аргумент не нашел широкого распространения. Страх перед посягательством Запада, достигший пика во время украинского кризиса в начале 2014 г., снизился до такой степени, что большинство Русские смотрят на запад Либо как союзник (44%), либо как друг (13%), при этом только 29% видят в нем конкурента, а 5% видят в нем врага. Если Москва не сможет сбалансировать свое стремление к статусу великой державы со способностью решать проблемы россиян, ее набег на геополитику с высокими ставками может оказаться более дорогостоящим, чем предполагалось.

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