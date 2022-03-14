Взаимный мод сетевого кода для Super Smash Bros. Показанная Ultimate работает на Nintendo Switch

И кроссплатформенный для загрузки























Super Smash Bros. владеет. Одна из самых больших и самых нишевых соревновательных сцен во всех файтингах, но каждая игра уже более десяти лет проклята некачественной онлайн-игрой.











В конце прошлого года мы накрыли инженера-программиста по ручке бросатьсяКто был он Работа над изменением кода сетевой отмены для эмуляторов Nintendo Switch.И теперь он хвастается игрой в Super Smash Bros. Ultimate на самой физической консоли.



















В своем новом обновлении разработки DShad объяснил, что он перешел от попыток сделать функцию отмены в эмуляторе Yuzu Switch к созданию мода, который работает на всем, что работает на Smash Ultimate.





По-видимому, это достигается с помощью системы подключаемых модулей Skyline, которая позволяет пользователям загружать свой код в игры, не открывая их.





DShad показал кадры онлайн-матча Smash Ultimate, который разыгрывается между Switch и эмулятором на ПК, за которым очень интересно наблюдать.





Как и обещал, больше подробностей о текущей оптимизации модов отмены для smash Ultimate.

Сначала посмотрите видео (извините заранее за мой английский 🤣) и прочитайте ниже сводную информацию. pic.twitter.com/CIxCSsrBL7 — ДШад (@DShad66) 12 марта 2022 г.





Тот факт, что модель работает технически, не означает, что она близка к готовности для общего использования, однако, как объясняет DShad, эта реализация все еще находится на стадии проверки концепции, хотя пока выглядит многообещающе.







В видео показана одна из самых сложных проблем, которую до сих пор не удалось преодолеть, — отключение синхронизации с эмулятором и отсутствие самоисправления.





Дашад говорит, что сейчас он не может обещать, что эта мечта в конечном итоге сбудется, и возлагал на него умеренные надежды, хотя он все еще считает, что это возможно, если приложить больше усилий и знаний.





Показанная ранее модель могла бы работать с любым файтингом под управлением Юдзу с кадрами из Dragon Ball FighterZ и Samurai Shodown, но текущая работа в настоящее время сосредоточена исключительно на Smash Ultimate.





На данный момент, если вам нужны мои рассуждения, я думаю, что это все еще возможно, если я исправлю ошибку, которая у меня уже есть + окончательное состояние восстановления (запас, время, беспорядок,…) — ДШад (@DShad66) 12 марта 2022 г.





Дизайнер считает, что будет легче поддерживать этот метод, как только он будет полностью реализован, но добраться до этой точки — сложная часть.





Было показано, что откат хорошо работает на Switch в таких боевиках, как Power Rangers: Battle for the Grid, хотя выбор по-прежнему довольно невелик, поскольку входящие обновления сетевого кода для BlazBlue: Cross Tag Battle и Persona 4 Arena Ultimax не появятся на Nintendo. будь то порядок.





Чтобы что-то подобное работало на самом коммутаторе, пользователям потребуется модифицировать свои консоли, что трудно рекомендовать без надлежащих знаний и понимания возможных последствий (таких как запрет на использование официальных серверов Nintendo).





Тем не менее, впечатляет то, что откат работает не только в Smash Ultimate, но и на разных платформах между реальным Switch и симулятором.





Похоже, DShad добился значительного прогресса всего за несколько месяцев, и будет очень сложно, если он в конечном итоге окупится.





Конечно, без графика разработки мода фанатам Smash придется подождать и посмотреть, станет ли этот день реальностью благодаря самоотверженности других фанатов.



















