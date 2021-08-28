Взвешивание шансов канадских паралимпийских сборных на подиум в Токио

Помимо своего названия, Канада выиграла шесть медалей на Паралимпийских играх в Токио: четыре серебряные и две бронзовые медали, выигранные в индивидуальном зачете.

Это то, чего можно было ожидать на ранних стадиях игр – команды должны сражаться через раунды робинов и последующие матчи на выбывание. Между тем, у велосипедистов и пловцов есть только один квалификационный заезд перед гонкой за медали.

И поэтому Канада не одинока. В Токио до сих пор не присуждено ни одной медали в командных видах спорта.

Но с приближением плей-офф и подиумов вот некоторые канадские команды стоят:

Женское волейбольное кресло

Первый матч Канады – поражение Бразилии с пятью сетами – стал настоящей классикой. И да, это даже в контексте первого матча группового этапа.

Три из пяти сетов требуют дополнительных очков для определения победителя, включая четвертый сет 29–27, в котором канадцы форсировали тай-брейк. Чтобы выиграть и этот решающий сет, потребовалось более 15 очков, причем обе команды достигли матч-поинта на разных этапах.

Но на третьем месте оказалась Бразилия, которая в итоге избавилась от Канады, занимающей пятое место. Также в их группе № 10 Италия и 11 Япония. Эти рейтинги могут не дать полной картины, поскольку команды не участвовали в соревнованиях 17 месяцев.

«Было важно надеть футболки и соревноваться, – сказала тренер сборной Канады Николь Бан после поражения. – Мы определенно показали, что можем дать отпор сегодня вечером, и мы улучшились на протяжении всей пандемии».

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Пока ты спал: динамичный дебют Кейт О’Брайен, Присцилла Ганье выиграла серебряную медаль в дзюдо Гонщик Кейт О’Брайен и дзюдоист Присцилла Ганье добавили две серебряные медали Паралимпийских игр в канадскую группу в Токио. 3:26

Канада вернется в суд в воскресенье (1:00 по восточному времени) против Италии перед завершением групповой игры в среду против Японии (7:30 по восточному времени).

Две лучшие команды из каждой группы сыграют после трех игр в полуфинале в следующую пятницу. Канаде, возможно, придется провести оставшуюся часть групповых матчей, если она хочет побороться за медаль.

Женский баскетбол на колясках

Две игры, два отличных матча и Токио-2020 как нельзя лучше подходят для женской сборной Канады по баскетболу на колясках.

И что самое интересное: последняя победа команды со счетом 61:35 над хозяевами, Япония, произошла в день рождения тренера Марка-Антуана Дюшара.

– сказал Арын Янг, набравший 13 очков, 10 подборов и 6 передач.

Но у Дюшара не так много времени на отдых, прежде чем Канада встретится с Германией в их третьей из четырех домашних игр в субботу в 4 утра по восточному времени. Финальная игра Канады состоится на следующий день в 7:30 утра по восточному времени против Австралии.

Канада уже обеспечила себе место в четвертьфинале, который начнется во вторник, но захочет закрепить свое место в верхней части группы против Германии, у которой также 2: 0.

Кэди Данденоу сыграла в главной роли с Канадой, набрав 32 очка, 20 подборов и 11 передач в победе над Великобританией со счетом 73-54 в среду, прежде чем она набрала 19 очков против Японии.

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Канада побеждает Японию и открывает баскетбол на колясках с двумя победами подряд Женская сборная Канады по баскетболу на колясках улучшила свои показатели до 2: 0 на Паралимпийских играх в Токио, одержав 61-35 победу над хозяевами Японии. 1:00

Женский мяч от ворот

В середине командной игры Канада имела одну победу, одно поражение и равную разницу мячей.

Канадцы оправились от своего первого поражения от Олимпийского комитета России со счетом 5: 1, одержав победу над Израилем со счетом 6: 2.

«Это было фантастически, – сказала Эмма Ринке, которая забила четыре гола в этой победе. – Это был огромный подъем уверенности, и я очень счастлив. Мы показали, что у нас есть все инструменты для достижения успеха».

Занявшие шестое место канадцы должны с комфортом пройти в четвертьфинал, но сначала должны встретиться с Австралией в пятницу (21:00 по восточному времени) и с Китаем в понедельник (1:45 по восточному времени).

Канада ранее выиграла золото в спорте в 2000 и 2004 годах, но с тех пор не получала ни одной медали.

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Канадские женщины восстанавливаются после победы над Израилем Проиграв свой первый матч Паралимпийскому комитету России, Эмма Ринк сделала хет-трик в победе Канады над Израилем со счетом 6: 2. 4:32

баскетбол на инвалидной коляске для мужчин

Возвращение суперзвезды Патрика Андерсона, пропустившего Паралимпийские игры 2016 года, прошло не так активно, как планировалось.

Канада проиграла свои первые два матча в Токио – одно поражение от Испании, другое – от Турции.

Есть некоторая надежда: команда, похоже, улучшается, проигрывая двум из трех непобежденных команд в своей группе. Вы сыграете с последним участником этого трио, Japan, в субботу в 1:45 утра по восточному времени.

«Нет времени побивать победы или сокращать проигрыши, особенно потому, что мы не играли ни одного матча два года. Мы должны извлечь все из этого опыта и перейти к следующей игре и продолжать улучшаться на протяжении всего турнира, «Андерсон сказал после последнего проигрыша.

Андерсон ранее приводил Канаду к золоту в 2000, 2004 и 2012 годах, а также к серебру в 2008 году.

Но команде нужно будет восстановиться в последних трех играх роли Роббена. Четыре лучших из каждой группы из шести команд выходят в четвертьфинал, а остальные переходят в классификационные матчи. Канада не только не выиграла, но и имеет худшую разницу в очках, чем две другие непобежденные команды в группе.

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Мужская сборная Канады по баскетболу на колясках потерпела поражение от Турции Турция обыграла Канаду со счетом 77–73 в матче группы B на Паралимпийских играх в Токио-2020. 1:00

Регби в инвалидной коляске

Пара ранних поражений означала, что вступление Канады в смешанный спорт не дойдет до стадии плей-офф, несмотря на победу над своим соперником Соединенными Штатами.

Впервые в истории этого вида спорта на Паралимпийских играх Канада не боролась за медаль.

Вместо этого в субботу в 7 утра по восточному времени состоится рейтинговый матч против Франции, занявший пятое место.

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