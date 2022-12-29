Взгляд вперед на основные литературные события D-FW в 2023 году

Было поднято много шума, в том числе и мной, о том, что Даллас может стать литературным городом. Но когда мы вступаем в 2023 год, становится ясно, что потенциал реализуется.

Во-первых, мы должны назвать плодовитого писателя Кэтлин Кент (дочь еретика), его русский шпионский триллер, черный волкс запуском Это произошло в Художественном музее Далласа. 14 февраля мы также объявляем имя отмеченного наградами писателя Бена Фонтейна (Длинный забег Билли Линна в первом тайме), его последний роман, Сатана делает триоб американских эмигрантах на Гаити, будет опубликован в сентябре.

Автор Сандерия Фэй возродила Далласский литературный фестиваль в 2021 году. Он возвращается 3-4 марта уже третий год. (Бен Торрес / специальный участник)

Ключевым компонентом живого литературного сообщества является ежегодное мероприятие, объединяющее всех, что и создала автор Сандреа Фэй, когда возродила Далласский литературный фестиваль. Возвращается 3-4 марта на третий год. Состав еще не опубликован, но среди предыдущих выступающих были Николь Ханна Джонс из проекта 1619 и Джим Шутц, автор Essential Dallas. Жизнь.

Говоря о ЖизньМы должны передать это Издательство Deep Film, которая переиздала книгу 1986 года о расовой политике в Далласе, что позволило ей стать самой обсуждаемой книгой в городе. В последние несколько лет издатель Уилл Эванс был на подъеме. Следите за издательством в следующем году и загляните в книжный магазин в Deep Ellum.

Что касается книжных магазинов, Далласская писательница Кэти Лемье только что открыла Животные говорятУютное местечко в центре Грейпвайн. Он продает новые и подержанные книги и планирует в ближайшие месяцы проводить там театральные представления. Стоит съездить в новый год.