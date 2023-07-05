Взгляд на присутствие и деятельность группы Вагнера в Африке

Кимберли Мартин:

Ну, если бы вы послушали некоторые сообщения СМИ, вы бы подумали, что они были повсюду в Африке.

Но на самом деле есть только четыре страны, где есть значительное присутствие. Их наиболее успешное присутствие в Центральноафриканской Республике, где у них более или менее около 1000 солдат. И в основном они взяли на себя задачи по обеспечению безопасности в стране, потому что президент Туадера позволил им это сделать.

Так вот, есть указания на то, что они уже командуют силами, которые находятся в отдаленных районах ЦАР, которые помогали в покушении на Туадеру, потому что подавляли мятежи.

Второе по величине местонахождение крупных — ну, это находится в Мали. А там, не понятно, что у них получится. Они, видимо, пытаются нечто очень похожее, поддерживая нынешнюю военную хунту в ее контроле над страной. Но Мали сталкивается с отдельными исламистскими повстанцами.

Активна повстанческая деятельность. И хотя Вагнер хотел бы получить там доступ к сырьевым контрактам и большему количеству золота, неясно, будет ли это успешным, потому что золото Мали в основном контролируется крупными и высокоразвитыми западными корпорациями.

А в двух других регионах Африки, в которых, как мы знаем, в настоящее время находится Вагнер, вероятно, есть несколько десятков военнослужащих в Судане, где они, похоже, не участвуют в боевых действиях в нынешней гражданской войне. Но, опять же, они занимаются торговлей золотом.

Затем четвертый центр находится в Ливии, на востоке Ливии, где они работают с тамошним военачальником Халифой Хафтаром и обеспечивают через свои системы ПВО, чтобы он мог оставаться на месте, а затем охраняют нефтяные и газовые ресурсы, которые Россия имеет. Вы можете найти это полезным в будущем.