Организация Объединенных Наций по надзору за ядерной безопасностью объявила, что увеличит свое присутствие в Украине. Помогает предотвратить аварии на ядерных реакторах в случае столкновения. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что вскоре будет иметь постоянное присутствие на всех пяти украинских атомных электростанциях. В настоящее время контролируемый Россией Запорожский завод находится недалеко от линии фронта, где постоянно присутствует МАГАТЭ.

Украина опровергла заявление России о том, что силы Путина захватили Соледор. В пятницу Министерство обороны России заявило, что его силы полностью захватили город, где добывают соль. Украинские официальные лица опровергли заявление России, заявив, что они все еще сдерживаются и контратакуют, а представитель украинских военных Сергей Череватый сообщил о «продолжающихся боях».

По словам высокопоставленного чиновника Украины, Соледар — это «Верден XXI века». Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, сравнил битву за город с самой продолжительной и кровопролитной битвой Первой мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что украинские силы, защищающие Пакмут и Соледор на востоке, будут вооружены всем необходимым. Чтобы держать русские войска в страхе в некоторых из самых кровавых сражений войны.

Украина заявляет, что сотни мирных жителей оказались в ловушке в пасьянсе. Губернатор Донецка Павел Кириленко сообщил украинскому государственному телевидению, что в Солатаре находятся 559 мирных жителей. в том числе 15 детей, Эвакуироваться больше не удалось.

Спутниковые снимки Поглощение Maxar Technologies показывает, какой хаос был нанесен Соледару. Есть Хранитель Серия замечательных образов Изнутри восточноукраинского города.

Украина надеется, что Великобритания объявит о своем плане Отправляет в Киев около 10 танков Challenger 2 Скоро, надеется, что этот шаг позволит Германии реэкспортировать Leopard 2. Официальное объявление ожидается в понедельник, но украинские источники указали, что они поняли, что Великобритания уже приняла решение в пользу. READ Первый в России бункер СПГ завершил морские испытания