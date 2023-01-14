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Взгляд на российско-украинскую войну: что мы знаем о 325-м дне вторжения | Украина

14 января, 2023
Vsevolod Egorov

  • Организация Объединенных Наций по надзору за ядерной безопасностью объявила, что увеличит свое присутствие в Украине. Помогает предотвратить аварии на ядерных реакторах в случае столкновения. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что вскоре будет иметь постоянное присутствие на всех пяти украинских атомных электростанциях. В настоящее время контролируемый Россией Запорожский завод находится недалеко от линии фронта, где постоянно присутствует МАГАТЭ.

  • Украина опровергла заявление России о том, что силы Путина захватили Соледор. В пятницу Министерство обороны России заявило, что его силы полностью захватили город, где добывают соль. Украинские официальные лица опровергли заявление России, заявив, что они все еще сдерживаются и контратакуют, а представитель украинских военных Сергей Череватый сообщил о «продолжающихся боях».

  • По словам высокопоставленного чиновника Украины, Соледар — это «Верден XXI века». Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, сравнил битву за город с самой продолжительной и кровопролитной битвой Первой мировой войны.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что украинские силы, защищающие Пакмут и Соледор на востоке, будут вооружены всем необходимым. Чтобы держать русские войска в страхе в некоторых из самых кровавых сражений войны.

  • Украина заявляет, что сотни мирных жителей оказались в ловушке в пасьянсе. Губернатор Донецка Павел Кириленко сообщил украинскому государственному телевидению, что в Солатаре находятся 559 мирных жителей. в том числе 15 детей, Эвакуироваться больше не удалось.

  • Спутниковые снимки Поглощение Maxar Technologies показывает, какой хаос был нанесен Соледару. Есть Хранитель Серия замечательных образов Изнутри восточноукраинского города.

  • Украина надеется, что Великобритания объявит о своем плане Отправляет в Киев около 10 танков Challenger 2 Скоро, надеется, что этот шаг позволит Германии реэкспортировать Leopard 2. Официальное объявление ожидается в понедельник, но украинские источники указали, что они поняли, что Великобритания уже приняла решение в пользу.

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  • Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» и консультироваться со своими союзниками по поводу поставок Украине большего количества оружия. Лидер Германии сталкивается с растущим давлением, чтобы утвердить боевые танки немецкого производства в Киеве. Шольц сказал, что Берлин сохранит свое «ведущее положение» в качестве одного из главных сторонников Киева, но сказал, что не намерен торопиться с «такими серьезными вопросами, связанными с миром и войной, безопасностью нашей страны и Европы».

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