Взгляд на российско-украинскую войну: что мы знаем о 328-м дне вторжения | Украина

Более 7000 мирных жителей были убиты в Украине с тех пор, как Россия вторглась в соседнюю страну в феврале. Об этом в понедельник сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Управление ООН по правам человека заявило, что подтвердило 7031 гибель мирных жителей, но считает, что фактическое число погибших было «значительно выше» из-за ожидания подтверждения многих сообщений и отсутствия доступа к районам ожесточенных боев.

Россия и Украина работают над крупной сделкой по обмену пленными, в которой участвует в общей сложности 1000 человек. Об этом заявил в понедельник омбудсмен Турции Шереф Малкоч. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец встретились на полях международной конференции омбудсменов в Анкаре на прошлой неделе.

Великобритания направит в Украину эскадрилью танков Challenger 2, чтобы помочь отразить российское вторжение, подтвердил министр обороны Бен Уоллес. Детали контура В парламенте Великобритании Уоллес назвал военную поддержку «наиболее важным источником боевой мощи для ускорения победы Украины».

Это объявление делает Великобританию первой западной державой, поставившей основные боевые танки на Украину. Это поможет обучить украинские войска и окажет дополнительное давление на Германию, чтобы она на этой неделе поставила больше техники. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес настаивал на Германии Он сказал, что этот шаг откроет поддержку со стороны других стран, что позволит Украине поставлять танки Leopard.

Германия должна принять «решительные меры» и направить в Украину «все виды оружия», чтобы помочь своим войскам защититься от российского вторжения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сказал. Выступая в парламенте, Моравецкий сказал: косвенно критиковал канцлер Германии Олаф СкоулзОн не хотел снабжать Киев тяжелым вооружением. READ Россия заявляет, что в ближайшее время не планирует признавать иностранные рабочие места

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербах и ее голландский коллега Вопке Хекстра осудили депортацию тысяч украинских детей русскими.. Россия «должна выяснить, где находятся эти дети», — сказал Бербах. На совместной пресс-конференции с Hoekstra, Он сказал, что эта «сознательная российская политика» «разделяет семьи и причиняет вред детям».

В субботу Россия нанесла два массированных ракетных удара по Украине, уничтожив жилой дом в южно-центральном городе Днепр. По меньшей мере 40 человек погибли, многие получили ранения. Десятки до сих пор не найдены, — написал в телеграме городской чиновник Геннадий Горбань. в понедельник. В ходе акции протеста пострадали 75 человек, в том числе 14 детей. Среди жертв теракта оказалась 15-летняя дочь президента. Владимир Зеленский сказал в своем недавнем вечернем выступлении.

Россия и Беларусь Начались совместные учения ВВС Этим утром в Киеве и на Западе возникли опасения, что Москва может использовать своего союзника для начала нового наземного наступления на Украине. Согласно с Заявление Как сообщает Telegram-аккаунт Минобороны Беларуси, в ночь на воскресенье на аэродромы Беларуси прибыли подразделения ВКС России. В министерстве сообщили, что запланированные боевые учения начались вскоре после 8 часов утра по местному времени.

Россия начала ночную атаку на город Запорожье на юго-востоке Украины, ранив мирных жителей и разрушив жилую инфраструктуру., по словам региональных чиновников. «Оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру», — заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Ракета попала в пятиэтажку. пять людей, В том числе двое детей в возрасте 9 и 15 лет, Они были ранены осколками стекла. Дети госпитализированы.

Президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили конфликт в Украине. Согласно с Чтение вызова с обеих сторон. Пара также обсудила вопрос об обмене пленными между Россией и Украиной, а Кремль рассказал о способах блокирования экспорта украинского зерна из черноморских портов и экспорта удобрений и продуктов питания из России. READ «Молодежь здесь не остается»: житница России малонаселенна

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, сказал Украина может вскоре ожидать от Запада новых тяжелых вооружений. В преддверии пятничной встречи в немецком Рамштайне западные союзники рассмотрят вопрос об отправке боевых танков в Киев, где правительства, как ожидается, объявят о последних обещаниях военной поддержки.