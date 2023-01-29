Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула ван дер Ляйен в преддверии саммита ЕС-Украина, который состоится на следующей неделе. Украина Он пользовался безоговорочной поддержкой лагеря и должен был побеждать атаки России, чтобы защитить европейские ценности. «Мы поддерживаем Украину без каких-либо предпочтений. Украина борется за наши общие ценности, борется за принципы уважения международного права и демократии, поэтому Украина должна победить в этой битве.

По словам губернатора области, в результате нападения российских войск в субботу в жилом районе восточноукраинского города Константиновка погибли три человека. Еще 14 человек получили ранения в результате нападения, в результате которого были повреждены четыре многоквартирных дома и гостиница. По данным Минобороны Украины, Россия обстреляла Константиновку из реактивных систем залпового огня.

Россия обвинила украинских военных в преднамеренном нападении на больницу Суббота на подконтрольной России территории на востоке Украины. В результате забастовки погибли 14 человек, 24 пациента и медицинский персонал получили ранения. Минобороны России заявило, что удар по больнице в подконтрольном России населенном пункте Новодар был нанесен с использованием поставленной США ракетной установки «Химарс». По сообщению AP, эти утверждения не удалось проверить независимо.

Киев и его западные союзники ведут «ускоренные» переговоры о возможности оснащения Украины ракетами большой дальности и военной авиацией., говорит главный помощник президента Украины, сообщает AP. Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сторонники Украины на Западе «понимают, как развивается война» и необходимость предоставления самолетов, способных защитить боевые бронированные машины, обещанные США и Германией.

Украина заявила в пятницу, что ее пилотам потребуется полгода для прохождения боевой подготовки на западных истребителях. американские F-16 и т.д. Киев активизирует кампанию по обеспечению безопасности истребителей четвертого поколения. Украина получила большой импульс на этой неделе, когда Германия и США объявили о планах поставлять Киеву тяжелые танки, и теперь надеется, что Запад также поставит ракеты большой дальности и истребители. READ Изучение дубовых лесов европейской части России проясняет изменение климата в регионе.

Северная Корея в субботу осудила обязательство США по танкамАгентство Reuters цитирует государственное СМИ KCNA, заявившее, что Вашингтон «пересек красную черту», ​​чтобы добиться гегемонии посредством опосредованной войны. Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила в своем заявлении, что Северная Корея будет «стоять в одной окопе» с Россией против Соединенных Штатов.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретится с Линн Трейси. Новый посол США в Москве приступит к работе на следующей неделе, сообщает РИА Новости.