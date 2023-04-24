Взгляд на российско-украинскую войну: что мы знаем на 425-й день вторжения | Россия

Украинские военные заняли позиции на восточном берегу Днепра в районе города Херсон.Институт изучения войны цитирует российских военных блогеров.. Проникновение в этот район может стать первым шагом к вытеснению русских с позиций, которые они используют для обстрела Херсона.

Посол Китая во Франции вызвал осуждение со стороны Парижа и Европейского Союза после того, как вызвал гнев в Восточной Европе и Украине и поставил под сомнение суверенитет постсоветских государств.. Посол Лю Се предположил, что страны, возникшие после распада Советского Союза, «не имеют эффективного статуса в соответствии с международным правом, поскольку нет международного соглашения, подтверждающего их статус суверенных государств».

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва в ответ расторгнет сделку по черноморскому зерну, если G7 примет решение о запрете экспорта в Россию. Это позволяет экспортировать крупные объемы зерна из Украины. Россия непреклонна в том, что не допустит продления сделки после 18 мая.

Военные расходы Европы росли рекордными темпами в 2022 году, достигнув уровня, невиданного со времен холодной войны после вторжения России в Украину., говорят исследователи глобальной безопасности. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, рост в Европе помог глобальным военным расходам достичь восьмого подряд рекордного уровня в 2,24 тонны, или 2,2% мирового ВВП.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва «не простит» Вашингтону отказ в выдаче американских виз российским журналистам. Те, кто должен был сопровождать его во время визита в штаб-квартиру ООН. «Мы этого не забудем, мы этого не простим», — сказал он. В апреле Россия приняла на себя председательство в Совете Безопасности, состоящем из 15 членов.

Россия советует гражданам избегать поездок в Канаду Россия привела несколько случаев дискриминации в отношении своих граждан, в том числе физического насилия, заявило ее министерство иностранных дел. READ Турция предлагает выступить посредником в конфликте вокруг АЭС на Украине | Российско-украинские военные новости

Антикремлевские протестующие провели в воскресенье митинг в Париже, чтобы призвать Европейский союз ввести экономические санкции в отношении светской львицы жены заместителя министра обороны России, обвинив их в нарушении санкций.. Протестующие заявили, что заместитель министра обороны Тимур Иванов развелся со своей женой Светланой Маниович в прошлом году, чтобы жить во Франции в роскоши и избежать санкций.

Россия призывает «настоящих мужчин» к новой кампании по призыву в армию Министерство обороны России развернуло активную кампанию по набору добровольцев, повышая их мужественность среди ограниченной группы российских мужчин боеспособного возраста, сообщает министерство обороны Великобритании.