Взгляд на российско-украинскую войну: что мы знаем на 425-й день вторжения | Россия

Украинские военные заняли позиции на восточном берегу Днепра в районе города Херсон.Институт изучения войны цитирует российских военных блогеров.. Проникновение в этот район может стать первым шагом к вытеснению русских с позиций, которые они используют для обстрела Херсона.
Посол Китая во Франции вызвал осуждение со стороны Парижа и Европейского Союза после того, как вызвал гнев в Восточной Европе и Украине и поставил под сомнение суверенитет постсоветских государств.. Посол Лю Се предположил, что страны, возникшие после распада Советского Союза, «не имеют эффективного статуса в соответствии с международным правом, поскольку нет международного соглашения, подтверждающего их статус суверенных государств».
Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва в ответ расторгнет сделку по черноморскому зерну, если G7 примет решение о запрете экспорта в Россию. Это позволяет экспортировать крупные объемы зерна из Украины. Россия непреклонна в том, что не допустит продления сделки после 18 мая.
Военные расходы Европы росли рекордными темпами в 2022 году, достигнув уровня, невиданного со времен холодной войны после вторжения России в Украину., говорят исследователи глобальной безопасности. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, рост в Европе помог глобальным военным расходам достичь восьмого подряд рекордного уровня в 2,24 тонны, или 2,2% мирового ВВП.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва «не простит» Вашингтону отказ в выдаче американских виз российским журналистам. Те, кто должен был сопровождать его во время визита в штаб-квартиру ООН. «Мы этого не забудем, мы этого не простим», — сказал он. В апреле Россия приняла на себя председательство в Совете Безопасности, состоящем из 15 членов.
Россия советует гражданам избегать поездок в Канаду Россия привела несколько случаев дискриминации в отношении своих граждан, в том числе физического насилия, заявило ее министерство иностранных дел.
Антикремлевские протестующие провели в воскресенье митинг в Париже, чтобы призвать Европейский союз ввести экономические санкции в отношении светской львицы жены заместителя министра обороны России, обвинив их в нарушении санкций.. Протестующие заявили, что заместитель министра обороны Тимур Иванов развелся со своей женой Светланой Маниович в прошлом году, чтобы жить во Франции в роскоши и избежать санкций.
Россия призывает «настоящих мужчин» к новой кампании по призыву в армию Министерство обороны России развернуло активную кампанию по набору добровольцев, повышая их мужественность среди ограниченной группы российских мужчин боеспособного возраста, сообщает министерство обороны Великобритании.
Минобороны России заявляет, что захватило еще три района в западной части Багмута. На востоке Украины. Считается, что войска, следовавшие за ним в ожесточенном городе, могли быть частью наемников Вагнера.
С Reuters и Agence France-Presse
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