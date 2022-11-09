Взгляд на российско-украинскую войну: что мы знаем о 259-м дне вторжения | Украина

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал войскам своей страны отступить на правый берег Днепра, что может привести к сдаче Москвой ключевого южного города Херсона. Украинская победа в Херсоне, одна из главных целей южного наступления на Киев, будет расценена многими как серьезный удар по российскому президенту. Президент России Владимир Путинвсего через несколько недель после громкой церемонии в Москве, на которой было объявлено, что Херсонская область, наряду с тремя другими областями, будет аннексирована.

В телевизионных комментариях Генерал Сергей СуровкинВ главкомате войны он рекомендовал отвод русских войск с западного берега Днепра, ссылаясь на логистические трудности. Херсон не мог быть снабжен и полностью введен в эксплуатацию, Россия сделала все возможное, чтобы обеспечить эвакуацию херсонцев. — сказал Суровкин Шойгу. Соровикин добавил, что «решение обороняться на левом берегу Днепра непростое, и в то же время мы сохраним жизни нашей армии».

Украинские и российские силы также столкнулись ночью. Снегоровкагород, расположенный в 30 милях к северу от Херсона.

Деревни и города в Украина Он стал свидетелем ожесточенных боев и бомбардировок, когда украинские и российские силы напряглись, чтобы продвигаться на разных фронтах после более чем восьми с половиной месяцев войны. В Офисе президента Украины заявили, обвинив его, что за сутки погибли по меньшей мере девять мирных жителей и 24 получили ранения. Россия Используя беспилотники, ракеты, тяжелую артиллерию и авиацию, атаковать восемь районов на юго-востоке страны.

Государственные информационные агентства сообщили со ссылкой на пророссийских местных чиновников, что Кирилл Стримосов, заместитель главы российской администрации в Херсонской области, погиб в автокатастрофе. Стримосов, блогер, выступающий против прививок и ранее политически маргинализированный, стал одним из самых известных публичных лиц российской оккупации. УкраинаОн часто использует социальные сети для записи антиукраинских видео. Смерть Стримосова наступила, когда Украина, похоже, начала новое наступление, чтобы отбить главный город Херсон. READ Kia — последний автопроизводитель, который рассматривает возможность ухода из России

Россия заявила, что пока не видит прогресса в сокращении экспорта удобрений и зерна — части сделки по черноморскому зерну, которую Москва считает ключом к продлению инициативы после следующей недели. Представитель МИД России заявил, что США и Евросоюз чинят препятствия на пути российского экспорта и пока неясно, будет ли Россия расширять свое участие в инициативе.

Министерство обороны Великобритании опубликовало последние данные разведки, в которых говорится: «Российские усилия по ремонту Крымского моста продолжаются, но маловероятно, что он будет полностью введен в эксплуатацию как минимум до сентября 2023 года». По данным разведки, сухопутный мост вчера был закрыт, чтобы обеспечить движение и установку альтернативного пространства в 64 метра. Для замены поврежденных деталей потребуется еще три места. «Хотя официальные лица Крыма заявляли, что эти дополнительные периоды будут введены к 20 декабря, на брифинге для президента Путина было добавлено, что работы на другом маршруте прервут дорожное движение до марта 2023 года».

официальный представитель МИД России, Мария ЗахароваОн сказал, что Москва время от времени контактировала с официальными лицами США, и подтвердил, что вскоре состоятся консультации между США и Россией по новому договору о сокращении ядерных вооружений, последнему оставшемуся соглашению о контроле над вооружениями между двумя крупнейшими ядерными державами мира. .

Украина собрала тысячи сообщений о депортации своих детей в Россию и хочет обсудить их бедственное положение на саммите крупнейших экономик G20. Об этом во вторник сообщил глава Генштаба Владимир Зеленский. «Российская Федерация продолжает совершать свои преступления в отношении украинских детей», — цитирует офис Зеленского заявление Зеленского. Андре Ермак Об этом он заявил на совещании под председательством группы должностных лиц по защите прав детей. «Изъятие детей продолжается». READ Главнокомандующий Армией предупреждает, что "просчет" в российской игре в кошки-мышки может привести к тотальной войне

Тысячи киевлян подписали петицию с просьбой к городским властям не ставить гигантскую елку в праздничный период этого года, а вместо этого дать деньги армии и людям, перемещенным в результате войны с Россией. Киевское дерево, воздвигнутое в последние годы перед Софийским собором XI века в самом центре столицы, традиционно является главным деревом города. Украина На Рождество и Новый год.

Министр обороны Великобритании заявил, что Россия на протяжении ряда лет была «активным противником» Великобритании. Бен Уоллес посетил армейский лагерь Лайда в Кенте, где украинские добровольцы проходят подготовку для участия в войне против России. Секретарь кабинета министров сослался на отравление «Новичком» в Солсбери в 2016 году и заявил, что Великобритания не боится возмездия со стороны России за поддержку Украины.

Американскую баскетболистку Бритни Гренье переведут в российскую колонию Но ни ее семья, ни ее юридическая команда не имеют никаких подробностей о ее местонахождении или о том, куда она направляется.

Шон Бен Вручили маленькую статуэтку Оскара Президенту Украины Владимир Зеленский Во время встречи в Киеве.

Зеленский в своем выступлении во вторник вечером сообщил, что без электричества остались около 4 млн человек в 14 регионах, помимо столицы Киева. Но на основе стабильности, а не на основе чрезвычайной ситуации. В украинском электросетевом операторе заявили, что отключение электроэнергии, запланированное каждый час, коснется всей страны в среду. Укранго.

В Генштабе ВСУ считают Около 780 русских солдат были убиты В стране в последний день.

Наземные мины продолжают наносить серьезный ущерб гражданскому населению, работающему над восстановлением нормальной жизни в Харькове.Отвоеван украинскими войсками у российских войск в мае. Вчера в Чугоевском районе в результате подрыва собственной техники на мине погибли двое работников дорожной службы 21 и 51 года. Оле СенихоповОб этом в телеграмме сообщил губернатор Харьковской области. Также в аварии пострадали 55-летний и 34-летний мужчины. READ 27 декабря. дни рождения сегодня

Вчера российские силовики убили троих и ранили семерых в Донецкой области— сказал губернатор области.

Зеленский во вторник призвал к продлению сделки по экспорту зерна из Черного моря, которая сняла российскую блокаду трех крупных украинских портов и ослабила глобальный продовольственный кризис. Соглашение, заключенное при посредничестве Турции и ООН в июле, истекает 19 ноября и оказалось под угрозой в октябре, когда Россия ненадолго приостановила свое участие, прежде чем снова присоединиться к нему. Заместитель министра инфраструктуры заявил в интервью Reuters, что Украина также хочет расширить соглашение об экспорте зерна, включив в него больше портов и товаров, и надеется принять решение о продлении соглашения как минимум на год на следующей неделе.

США тоже пошли голосовать во вторник за среднесрочный 2022 год, Зеленский США призвали оставаться едиными в его поддержку и что американские политики сохраняют «непоколебимое единство» и следуют примеру Украины «до тех пор, пока не будет восстановлен мир».