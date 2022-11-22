Взгляд на российско-украинскую войну: что мы знаем на 272-й день вторжения | Украина

Украина намерена эвакуировать мирных жителей из недавно освобожденных районов Херсонской и Николаевской областей. жители двух южных областей были предупреждены Переезд в более безопасные районы в центральной и западной частях страны на фоне опасений, что ущерб инфраструктуре, нанесенный войной, слишком велик, чтобы люди могли переносить зиму.

Кремль Он сказал Она была обеспокоена тем, что, как она утверждала, было украинской бомбардировкой Запорожской АЭС. под контролем России. Юрий Сак советник министра обороны Украины, противостоять этому Бомбардировка Запорожской станции была российской тактикой, направленной на нарушение энергоснабжения и «заморозку украинцев до смерти». Президент Украины Владимир Зеленский, Он обратился к членам НАТО Обеспечить защиту атомных электростанций в своей стране от «российского саботажа»..

МАГАТЭ должно было провести оценку Запорожского завода в понедельник. Международное агентство по атомной энергии заявило, что силы, стоящие за взрывом, были «Играя с огнем» Такие атаки грозят крупной катастрофой.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что система здравоохранения Украины «переживает самые мрачные дни войны». Директор Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Hans-Henri P. Kluge обратился к проф. «гуманитарный медицинский коридор» Они будут установлены во всех областях Украины, вновь отвоеванных Киевом, а также оккупированных российскими войсками.

Генеральная прокуратура Украины заявила, что ее официальные лица выявили четыре места, где российские силы пытали задержанных в городе Херсоне. Он она Он сказал Российские силы «создали фиктивные правоохранительные органы» в следственных изоляторах и полицейском участке перед выводом войск из города на юге Украины.

российские войска имеют Их обвинили в сжигании трупов на свалке на окраине Херсона во время оккупации. Жители и рабочие объекта он сказал Гардиан Они видели, как к месту происшествия подъехали открытые российские грузовики с черными мешками, которые затем подожгли, наполнив воздух огромным облаком дыма и запахом горелой плоти. READ Президент Украины неожиданно появился на форуме в Дохе

Кремль заявил, что привлечет к ответственности виновных в предполагаемой казни российских военнопленных на Украине. Россия обвинила украинских солдат в расстреле более 10 российских военнопленных. видео Распространение в российских социальных сетях. Украина отвергает обвинения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков Он сказал это было там Нет планов призывать больше российских солдат Воевать на Украине через второй тур мобилизации.

В воскресенье российские войска нанесли около 400 ударов по востоку Украины в рамках артиллерийской бомбардировки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. «Самые ожесточенные бои, как и прежде, идут в Донецкой области. Хотя сегодня из-за плохой погоды обстрелов стало меньше, количество российских бомбардировок все еще, к сожалению, очень велико».

По данным министерства обороны Великобритании, российские силы строят оборонительные позиции, частично укомплектованные плохо обученными резервистами, вокруг сектора Сватов в Луганской области на северо-востоке Украины. Поскольку юго-западная линия фронта России вдоль восточного берега Днепра теперь более защищена, сектор Сватов, вероятно, станет наиболее уязвимым оперативным крылом российских войск. Последний отчет британской разведки читает.