Взгляд на российско-украинскую войну: что мы знаем на 289-й день вторжения | Украина

Звезда американского баскетбола Бриттни Гринер Он был освобожден в результате обмена пленными С Россией против бывшего торговца оружием Виктора Бута В четверг она направлялась в Соединенные Штаты, положив конец тому, что президент Джо Байден назвал месяцами «ада» для нее и ее жены.

Российские силы установили реактивные системы залпового огня на закрытой Запорожской АЭС в Украине. Украинские официальные лица в четверг заявили об опасениях, что крупнейшая в Европе атомная электростанция может быть использована в качестве базы для обстрела украинской территории, что повысит радиационные риски.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг, что США уверены, что Финляндия и Швеция скоро будут одобрены для членства в N.ато, несмотря на задержки с ратификацией членами Турцией и Венгрией. После встречи со своими финскими и шведскими коллегами в четверг Блинкен сказал, что две страны продемонстрировали добрую волю к вступлению в коалицию, в первую очередь присоединившись к НАТО для оказания поддержки Украине в противодействии российскому вторжению.

Владимир Путин пообещал продолжить атаки на энергосистемы Украины, несмотря на глобальную критику забастовок, в результате которых миллионы людей остались без электричества и воды в начале зимы. российский лидер Удары ногами В ответ на взрыв на Московском мосту, соединяющем Россию с аннексированным Крымом, а также на другие теракты, Обвинение Киева во взрыве ЛЭП Рядом Курская АЭС и не снабжающая водой Донецк на востоке Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему намерена захватить части восточной и южной Украины, которые Путин объявил своими. Он добавил, что Крымский полуостров на юге Украины, который Россия аннексировала в 2014 году, уязвим для атак со стороны украинских сил после того, как тамошние официальные лица заявили, что они подверглись нападению. Дрон сбит Рядом с крупной военно-морской базой. READ Тысячи людей эвакуированы в Индии из-за обрушения гигантских небоскребов

США готовятся направить Украине пакет военной помощи на 275 миллионов долларов. Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Рейтер в четверг, и людям, знакомым с пакетом, он предлагал новые возможности для поражения дронов и усиления противовоздушной обороны.

В результате российской бомбардировки города в Донецкой области на востоке Украины один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор области Павел Кириленко. В результате бомбардировки города Торицк было разрушено не менее 12 домов. Он сказал В сообщении Telegram.

Считается, что в российских следственных изоляторах содержится около 10 тысяч украинских военнослужащих и примерно столько же мирных жителей Украины. По словам украинского чиновника. Александр Кононенко, который курирует права человека в секторах безопасности и обороны от имени украинского парламента, сказал, что гражданские лица были незаконно содержащиеся в качестве военнопленных Из-за их предполагаемой связи с украинской армией или государством.

Во время войны российские войска выпустили более 1000 ракет и снарядов по энергосистеме Украины. Высокопоставленный чиновник сказал, что сеть все еще функционирует, несмотря на значительный ущерб. Владимир Кудрицкий, генеральный директор Укрэнерго, Он также сказал, что встреча Это было устроено Европейским банком реконструкции и развития, чтобы его чиновники рыскали по миру в поисках сложной техники, необходимой для ремонта.

Украина ввела новые аварийные отключения электроэнергии, пытаясь восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную в результате российских авиаударов.. Сетевой оператор Укрэнерго прокомментировал ситуацию Это было осложнено погодойГде западные районы столкнулись с морозом, дождем, снегом и сильным ветром, из-за которого замерзли провода, но наиболее сложная ситуация была в восточных районах, где бои были наиболее ожесточенными.

Минобороны России заявило, что российские войска принимают участие в тактических учениях в Беларуси. Видеоролики, размещенные министерством Покажите, как российские солдаты тренируются в снежном снаряжении. Рядом с танками в зимней сцене ведут огонь из орудий, в том числе артиллерийских. READ Последние новости о пограничном кризисе между Украиной и Россией: оперативные обновления

Согласно просочившейся газете, Европейский союз планирует ужесточить санкции в отношении российского военно-промышленного комплекса, прокремлевских СМИ и российских националистических группировок, воюющих на Украине. Всего восемь человек подвергаться персональным наказаниям, Включая российских чиновников, которые, как утверждается, были причастны к Незаконная перевозка и усыновление украинских детей в РоссииКак и лидеры правых националистических группировок.