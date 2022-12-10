Взгляд на российско-украинскую войну: что мы знаем на 290-й день вторжения | Украина

Владимир Путин поднял вопрос об урегулировании вопроса о прекращении войны на Украине, но при этом заявил, что его «собственная военная операция» будет запланирована.. «Процесс урегулирования в целом, да, скорее всего, будет сложным и займет некоторое время — но так или иначе всем участникам этого процесса придется смириться с теми реалиями, которые складываются на местах», заявил президент на пресс-конференции в Бишкеке, Кыргызстан. Его замечания прозвучали всего через несколько дней после того, как он сказал, что военные действия могут быть «долгосрочной операцией».

Сообщается о взрывах на авиабазе Бердянск в Запорожской области Украины. Помимо более мелких, раздались три больших взрыва. Рядом с оккупированным Россией городом На побережье Азовского моря.

Украина заявляет, что ее южные регионы страдают от самых сильных отключений электроэнергии Через несколько дней после недавней серии российских атак на энергосистему страны. Владимир Кудрицкий, глава украинского сетевого оператора «Орэнерго», сказал, что рабочие больше всего боролись за восстановление электроснабжения в черноморских районах Одессы, которые сильно пострадали в понедельник, и вокруг недавно восстановленного города Херсона.

Владимир Путин заявил, что Россия может скорректировать свою военную доктрину, введя возможность нанесения упреждающего удара для разоружения противника., очевидная ссылка на ядерную атаку. Выступая всего через несколько дней после того, как он предупредил, что риск ядерной войны растет, но Россия не нанесет удар первой, Путин заявил в пятницу, что Москва рассматривает вопрос о том, следует ли принять то, что он назвал Вашингтонской концепцией упреждающего удара.

Министр иностранных дел Украины заявил, что его правительство работает с Международным агентством по атомной энергии ООН над созданием безопасной зоны вокруг контролируемого Россией Запорожского ядерного реактора. сказал Дмитрий Кулеба На совместной пресс-конференции в Киеве со своим словацким коллегой Растиславом Каиром в Киеве оставался в тесном контакте С Рафаэлем Гросси, главой Международного агентства по атомной энергии. READ Российские ракеты попали в Одессу через день после согласования сделки по экспорту зерна

Россия заявила, что предлагаемая зона безопасности вокруг Запорожской АЭС будет «Остановите украинские бомбардировки». Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что выход США из договора о запрещении ядерных ракет средней дальности был «убойная» работа Это создало вакуум и привело к дополнительным рискам безопасности.

Президент Джо Байден Он сказал Он поговорил со звездой НБА Бритни Гринер и обнаружил, что она «в хорошем настроении». После ее освобождения из-под стражи. Россия освободила Гренье в четверг в ходе громкого обмена заключенными на печально известного торговца оружием Виктора Бута, который провел в американской тюрьме 12 лет.

Мать Виктора Бута поблагодарила Владимира Путина за освобождение ее сына в рамках обмена с США. Бот по прозвищу «Торговец смертью» — бывший советский офицер в звании полковника Министерства юстиции США. Когда-то его называли одним из самых плодовитых торговцев оружием в мире.. российские государственные СМИ упомянул Он вернулся в страну.

Беларусь уведомила ООН, что примет без предварительных условий транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из портов Литвы.Об этом заявил представитель ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в пятницу в Нью-Йорке с заместителем министра иностранных дел Беларуси Юрием Амбразевичем. Представитель сказал после встречи, что Амбраевич «также повторил требования своего правительства разрешить экспорт своих удобрений, которые в настоящее время подлежат санкциям».

США выразили обеспокоенность по поводу «широкого оборонного партнерства» между Москвой и ТегераномНазвав его «вредным» для Украины, соседей Ирана и всего мира. Западные державы обвинили Иран в поставках беспилотников в Россию, что Москва отрицает, в то время как российские войска бомбят энергетическую инфраструктуру Украины. Вашингтон ранее осуждал сотрудничество в области безопасности между Ираном и Россией, но в пятницу описал широкомасштабные отношения, которые включают в себя такое оборудование, как вертолеты и боевые самолеты, а также беспилотники, последние положения которых привели к новым санкциям США. READ Доказательства в доме серийного убийцы в Мексике указывают на 17 жертв