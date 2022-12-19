Взгляд на российско-украинскую войну: что мы знаем о 299-м дне вторжения | Россия

Великобритания готовится анонсировать новый крупный артиллерийский пакет для Украины Премьер-министр Великобритании Риши Сунак Он готовится к встрече со своими скандинавскими, балтийскими и голландскими коллегами. В Риге, Латвия, в понедельник. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра и агентству France-Presse, оно объявит о намерении Великобритании поставить «сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в следующем году по контракту на сумму 250 млн фунтов стерлингов (304 млн долларов США)», который гарантирует стабильный поток важнейших артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года».

Украина заявила, что российские бомбардировщики в воскресенье обстреляли южный город Херсон.Он подвергался неоднократным атакам с тех пор, как в прошлом месяце был взят киевскими войсками. «Очередной удар нанесен по центру города. Пострадали три человека. Они получили осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии», — сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Запуск ракетных комплексов, танков и снарядов, заявил Ярослав Янушевич в воскресенье, минометов накануне, в результате чего трое погибли и шестеро получили ранения.

Сообщается, что четыре человека в Белгородском приграничном районе на юге России получили ранения в результате обстрела в воскресенье.— сказал губернатор. Очевидцы рассказали, что в областной столице прозвучали взрывы.

Украинские силы придерживаются Горячо оспариваемый восточный город БахмутОб этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Направление Бахмута является ключевым», — сказал он о своем последнем таланте. Табук. «Мы удерживаем город, хотя оккупанты делают все, чтобы ни одна стена не осталась неповрежденной».

Электричество было восстановлено еще для трех миллионов украинцев после недавних российских атак на инфраструктуруПрезидент Украины сказал, доведя общее число до девяти миллионов два дня спустя. «Электроснабжение восстановлено еще для 3 миллионов украинцев», — сказал Владимир Зеленский в видео, которое он опубликовал в воскресенье вечером. Табук. «Это означает, что после терактов в пятницу у нас уже есть результаты для девяти миллионов наших людей». В Киеве также полностью восстановили отопление.— сказал мэр города. READ Фильм Marvel подвергся цензуре в России из-за гей-поцелуя - Designer Women

Защита границ Украины является «постоянным приоритетом», поскольку страна готовится ко всем возможным сценариям с Россией и ее союзником Беларусью.— добавил Зеленский. «Защита наших границ как с Россией, так и с Беларусью — наш постоянный приоритет», — сказал он в своем ночном видеообращении. «Мы готовимся ко всем возможным оборонительным сценариям». Зеленский также выступил с новым призывом к странам Запада обеспечить Украину эффективной системой ПВО.

Сообщается, что Россия направляет в Украину фронтовых музыкантов, чтобы поднять боевой дух., по данным его Министерства обороны. Бригаде Creative Front Line будет поручено поддерживать «высокое моральное, политическое и психологическое состояние». [among] Российский новостной канал РБК со ссылкой на министерство сообщил, что это участники спецоперации. Чиновники британского министерства обороны заявили, что новое подразделение соответствовало историческому использованию «военной музыки и организованных развлечений» для поднятия боевого духа, поскольку низкий боевой дух по-прежнему был «значительной слабостью большинства российских сил».

МИД Ирана заявил, что не будет «спрашивать ни у кого разрешения» на расширение отношений с Россией.Отвергая опасения США по поводу растущего военного партнерства между Тегераном и Москвой. Иран обвиняют в поставках в Россию беспилотников, якобы использующих их для нападения на Украину. Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что военное сотрудничество между Ираном и Россией «представляет реальные угрозы» для союзников США на Ближнем Востоке. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал эти замечания «необоснованными», добавив, что Тегеран «работает самостоятельно в организации своих внешних отношений и ни у кого не спрашивает разрешения».