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Взгляд на российско-украинскую войну: что мы знаем о 299-м дне вторжения | Россия

19 декабря, 2022
Apollinariya Soloveva

  • Великобритания готовится анонсировать новый крупный артиллерийский пакет для Украины Премьер-министр Великобритании Риши Сунак Он готовится к встрече со своими скандинавскими, балтийскими и голландскими коллегами. В Риге, Латвия, в понедельник. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра и агентству France-Presse, оно объявит о намерении Великобритании поставить «сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в следующем году по контракту на сумму 250 млн фунтов стерлингов (304 млн долларов США)», который гарантирует стабильный поток важнейших артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года».

  • Украина заявила, что российские бомбардировщики в воскресенье обстреляли южный город Херсон.Он подвергался неоднократным атакам с тех пор, как в прошлом месяце был взят киевскими войсками. «Очередной удар нанесен по центру города. Пострадали три человека. Они получили осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии», — сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Запуск ракетных комплексов, танков и снарядов, заявил Ярослав Янушевич в воскресенье, минометов накануне, в результате чего трое погибли и шестеро получили ранения.

  • Сообщается, что четыре человека в Белгородском приграничном районе на юге России получили ранения в результате обстрела в воскресенье.— сказал губернатор. Очевидцы рассказали, что в областной столице прозвучали взрывы.

  • Украинские силы придерживаются Горячо оспариваемый восточный город БахмутОб этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Направление Бахмута является ключевым», — сказал он о своем последнем таланте. Табук. «Мы удерживаем город, хотя оккупанты делают все, чтобы ни одна стена не осталась неповрежденной».

  • Электричество было восстановлено еще для трех миллионов украинцев после недавних российских атак на инфраструктуруПрезидент Украины сказал, доведя общее число до девяти миллионов два дня спустя. «Электроснабжение восстановлено еще для 3 миллионов украинцев», — сказал Владимир Зеленский в видео, которое он опубликовал в воскресенье вечером. Табук. «Это означает, что после терактов в пятницу у нас уже есть результаты для девяти миллионов наших людей». В Киеве также полностью восстановили отопление.— сказал мэр города.

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  • Защита границ Украины является «постоянным приоритетом», поскольку страна готовится ко всем возможным сценариям с Россией и ее союзником Беларусью.— добавил Зеленский. «Защита наших границ как с Россией, так и с Беларусью — наш постоянный приоритет», — сказал он в своем ночном видеообращении. «Мы готовимся ко всем возможным оборонительным сценариям». Зеленский также выступил с новым призывом к странам Запада обеспечить Украину эффективной системой ПВО.

  • Сообщается, что Россия направляет в Украину фронтовых музыкантов, чтобы поднять боевой дух., по данным его Министерства обороны. Бригаде Creative Front Line будет поручено поддерживать «высокое моральное, политическое и психологическое состояние». [among] Российский новостной канал РБК со ссылкой на министерство сообщил, что это участники спецоперации. Чиновники британского министерства обороны заявили, что новое подразделение соответствовало историческому использованию «военной музыки и организованных развлечений» для поднятия боевого духа, поскольку низкий боевой дух по-прежнему был «значительной слабостью большинства российских сил».

  • МИД Ирана заявил, что не будет «спрашивать ни у кого разрешения» на расширение отношений с Россией.Отвергая опасения США по поводу растущего военного партнерства между Тегераном и Москвой. Иран обвиняют в поставках в Россию беспилотников, якобы использующих их для нападения на Украину. Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что военное сотрудничество между Ираном и Россией «представляет реальные угрозы» для союзников США на Ближнем Востоке. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал эти замечания «необоснованными», добавив, что Тегеран «работает самостоятельно в организации своих внешних отношений и ни у кого не спрашивает разрешения».

  • Ветеран американского дипломата Генри Киссинджер считает, что приближается время переговоров о мире на Украине. «Пришло время развить уже достигнутые стратегические изменения и интегрировать их в новую структуру для достижения мира путем переговоров», — написал Киссинджер в The Spectator. В любом случае мирный процесс должен связать Украину с НАТО. Он добавил, что альтернатива нейтралитету больше не имеет смысла. Помощник президента Украины Михаил Подоляк отверг эти замечания как равносильные «умиротворению агрессора» и заявил, что не может быть никакого соглашения относительно территориальной уступки. «Любая сделка с дьяволом — плохой мир за счет украинских земель — была бы победой Путина и рецептом успеха для автократов всего мира», — говорится в заявлении. утверждение в Телеграм.

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