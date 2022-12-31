Взгляд на российско-украинскую войну: что мы знаем на 311-й день вторжения | Украина

Украинские силы сохраняют свои позиции против российских войск в восточной части Донбасса и добились небольшого прогресса на некоторых участках.Об этом заявил Владимир Зеленский. Президент Украины добавил Название его ночного видео Что Киев усилил свой ПВО и будет усиливать в новом году для защиты себя и всего европейского континента. Его утверждения не могли быть проверены.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Путин не отказался от своих планов «взять под контроль Украину». Он предупредил всех, чтобы они «готовились к долгому пути». Столтенберг сообщил информационному агентству dpa, что Россия мобилизовала «много новых сил» и «продемонстрировала готовность терпеть болезненные потери». «Это еще не конец» Он сказал. «Мы не должны недооценивать Россию».

Владимир Путин пригласил своего китайского коллегу Си Цзиньпина посетить Москву с государственным визитом. Следующая северная весна, поскольку Россия стремится углубить отношения с Китаем на фоне усиливающейся международной изоляции из-за войны на Украине. В беседе с Си в режиме видеоконференции Путин сказал, что отношения России с Китаем являются «лучшими в истории», и выразил Его желание расширить военное сотрудничество.

Звонок между двумя лидерами прозвучал через несколько часов после того, как Украина снова подверглась атаке беспилотников-камикадзе иранского производства. Украинские военные заявили, что сбили 16 беспилотников, которые, по их словам, были отправлены с юго-востока и севера. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жертв в результате ударов нет.

Зеленский повторил свои более ранние предупреждения о том, что Москва может планировать погрузить Украину во тьму перед новогодними праздниками. Последняя атака беспилотников произошла в конце недели, когда российские войска нанесли серию смертоносных бомбардировок недавно освобожденному городу Херсону.

Главный раввин Москвы в изгнании говорит, что евреи должны покинуть Россию, пока они еще могутПрежде чем они станут козлами отпущения за тяготы, вызванные войной в Украине. Пинхас Гольдшмидт он сказал Гардиан: «Всякий раз, когда мы оглядываемся на российскую историю, всякий раз, когда политическая система находится в опасности, я вижу, как правительство пытается перенаправить гнев и негодование масс на еврейскую общину… Мы наблюдаем рост антисемитизма, поскольку Россия возвращается к новому типу Советского Союза». Гольдшмидт подал в отставку и покинул Россию в июле после отказа поддержать войну Путина.

В одностороннем порядке провозглашены Донецкая (ДНР) и Луганская (ЛНР) республики.Оба являются оккупированными регионами Украины, которые Россия якобы аннексировала. Они приняли новые «конституции»., Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС. Об этом заявил Денис Бушилин, назначенный исполняющим обязанности лидера ДРК. Приветствуя возвращение Донбасса в лоно русских культурно-исторических традиций.

Самые богатые представители российских олигархов в этом году потеряли почти 95 миллиардов долларов из-за санкций, введенных западными странами. О войне на Украине — Потеря 330 миллионов долларов в день С тех пор, как Кремль начал свое вторжение. Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович оказался самым большим неудачником: его состояние в этом году сократилось на 57% до 7,8 млрд долларов. Индекс миллиардеров Bloomberg.

Великобритания заявила, что передала Украине более 1000 металлодетекторов и 100 комплектов для обезвреживания мин. В последнем состоянии военной поддержки. «Этот последний пакет поддержки Великобритании поможет Украине безопасно очистить землю и здания, одновременно возвращая свою законную территорию», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. он сказал в заявлении. READ Россия присоединяется к встрече G20, омраченной конфликтом на Украине

Президент России Владимир Путин Он «горячо поздравил» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с наступающим Новым годом.В Кремле добавили, что «взаимовыгодные отношения» между двумя странами развиваются «очень динамично». Она добавила, что Путин не желает счастливого Нового года Джо Байдену, Олафу Шульцу, Эммануэлю Макрону или лидерам других «недружественных стран».