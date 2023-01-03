Взгляд на российско-украинскую войну: что мы знаем на 314-й день вторжения | Украина

Украина заявила, что 10 единиц техники противника были уничтожены в ходе новогоднего обстрела комплекса в оккупированном Россией городе Макиевка. «31 декабря в городе Макеевка восточного района Донецка уничтожено и повреждено до 10 единиц военной техники противника различных типов», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ. заявление. В нем говорится, что пострадавшие все еще расследуются.

Атака на Макевку Недавно отмобилизованные войска, посланные Москвой, были убиты десятками, что может быть одним из самых смертоносных известных инцидентов с участием российских призывников на сегодняшний день. Военное руководство Украины заявило, что в результате инцидента в Донецкой области на востоке Украины было убито до 400 российских военнослужащих, но это утверждение не было подтверждено независимыми экспертами. Министерство обороны России заявило, что 63 российских военнослужащих были убиты, когда Украина обстреляла «объект временной дислокации» четырьмя поставленными США ракетами HIMARS.

Спутники Картинки Снимок американской компании Planet Labs, который якобы показывает последствия удара по Макеевке, распространяется в сети., показывающее здание, в котором якобы размещались российские войска до и после бомбардировки. На фотографиях, датированных 2 января, видно почти полностью снесенное с лица земли здание. не подтверждено Скриншоты размещены в сети После взрыва на нем также было видно огромное здание, превращенное в дымящиеся обломки.

Ранним утром в понедельник несколько волн российских беспилотников нанесли удары по критически важной инфраструктуре украинской столицы Киева и его окрестностей. Обломки разбитого беспилотника упали в Деснянском районе к северо-востоку от Киева, ранив 19-летнего мужчину, который позже был доставлен в больницу, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он сказал. Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры города, что привело к отключению электроэнергии и тепла.

Украина заявила об уничтожении 40 российских беспилотников, летевших в сторону Киева в ночь на воскресенье., из них 15 уничтожено над соседними районами, три в Киевской области и 22 над непосредственной столицей. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала 2023 года силы в стране сбили более 80 беспилотников. READ Косовский министр видит влияние России в росте напряженности в Сербии | новости конфликта

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует продолжительную кампанию атак иранских беспилотников, чтобы «истощить» Украину. в понедельник вечером Табук. Возможно, это зависит от усталости. истощать наших людей, нашу противовоздушную оборону, нашу энергию». Он сказал, что Украина должна «работать и делать все, чтобы террористы не смогли добиться своих целей, как потерпели неудачу другие».

Зеленский заявил, что ожидает поступления первого транша общей финансовой помощи ЕС в январе. После разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в понедельник. Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за ее поддержку, добавив, что финансовая помощь в размере 18 миллиардов евро (19 миллиардов долларов) «чрезвычайно важна в тот момент, когда Россия пытается мобилизовать новые силы для агрессии».