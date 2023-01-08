Взгляд на российско-украинскую войну: что мы знаем на 319-й день вторжения | Украина

Русский Сообщалось о нападениях как минимум в семи областях на востоке и юге Украины, Несмотря на то, что Москва объявила о 36-часовом прекращении огня с полудня пятницы до полуночи субботы по случаю православного Рождества. По меньшей мере три человека погибли.

русские войска бомбили Херсонская область 39 раз в пятницуПо словам губернатора Ярослава Янушевича. В освобожденном Херсоне обстрелу подверглись жилые дома и здание пожарной части, в результате чего погиб один человек, прибывший на помощь. Семь мирных жителей также получили ранения в районе Рехона.

Украинские военные заявили о двух погибших и 13 раненых в результате российской бомбардировки Бахмута., восточная Украина, во время предполагаемого прекращения огня. Двое погибших: 66-летний мужчина и 61-летняя женщина.

Губернатор Олли Синихопов заявил, что российские войска «терроризируют» мирных жителей на северо-востоке Харьковской области. Пострадавших нет, но загорелись жилые и хозяйственные постройки.

Российские войска 14 раз бомбили украинские позиции и трижды штурмовали один населенный пункт на линии фронта к востоку от Луганской области. В первые три часа предполагаемого прекращения огня Об этом заявил губернатор Серхи Хайдай, сообщает Reuters. Были слышны взрывы от того, что украинские силы на линии соприкосновения назвали российскими ракетными ударами. Украинцы открыли ответный огонь из танков.

Губернатор оккупированного Крымом города Севастополя заявил, что ПВО сбила беспилотник, по всей видимости, в ходе атаки. В порту, где базируется Черноморский флот России. Михаил Развоев утверждал, что инцидент произошел рано утром в субботу.

в Министерство обороны Великобритании Он сказал, что боевые действия между российскими и украинскими войсками продолжались на «обычном уровне» в период православного Рождества. В ежедневных сводках разведки министерства говорится, что боевые действия были сосредоточены в густом лесу к западу от города Крымина в Луганской области на востоке Украины, где «боевые действия переросли в бой пешей пехоты, часто на короткой дистанции».

США попросили Италию как можно скорее предоставить Украине системы ПВО. А итальянская газета La Repubblica сообщила, что запрос прозвучал в разговоре между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и Франческо Талло, советником премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил США за то, что они включили бронетехнику, подбитую танками, в Последний многомиллиардный пакет военной помощи, говоря, что они «именно то, что нужно». Последняя военная помощь США, объявленная Белым домом в пятницу, была самой крупной из когда-либо предоставленных Киеву и впервые включала бронетранспортеры Bradley.

В Украине прошли службы, посвященные первому православному Рождеству после вторжения России в страну в прошлом году. Митрополит Епифаний возглавил Рождественскую литургию в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры в украинской столице.