Взгляд на российско-украинскую войну: что мы знаем на 251-й день вторжения | Россия

Шквал российских ракет поразил гидроэлектростанции и критически важные энергетические и водные объекты на них. Украина. Россия заявила, что бомбила военные объекты и энергетическую инфраструктуру, но Украина заявила, что ее военные объекты не были атакованы.

Большая часть Киева осталась без электричества и воды. Мэр украинской столицы заявил, что 40% населения не имеют воды, а 270 000 квартир остались без электричества по состоянию на вечер понедельника.

12 судов, экспортирующих зерно, покинули Украину, несмотря на решение России выйти из сделки по черноморскому зерну. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины. Организация Объединенных Наций также подтвердила, что первая из сорока запланированных инспекций судов была завершена в водах Стамбула.

Президент России Владимир Путин заявил, что забастовки и решение о выходе из сделки по черноморскому зерну были реакцией на Атака дронов на московский флот в Крыму В чем он обвинил Украину. Путин заявил на пресс-конференции в понедельник, что украинские беспилотники использовали те же морские пути, что и зерновозы, по соглашению, заключенному при посредничестве ООН.

Москва назвала движение кораблей через коридор безопасности в Черном море «неприемлемым». В заявлении Минобороны России говорится, что оно хочет получить от Украины «обязательства» не использовать черноморский зерновой путь в военных целях, добавив, что до тех пор «не может быть никаких сомнений в обеспечении безопасности чего бы то ни было» в регионе.

Организация Объединенных Наций Он отверг заявление Москвы о том, что гражданское грузовое судно, перевозившее украинское зерно, могло быть причастно к атаке беспилотника на Россию. Мартин Гриффитс, координатор помощи ООН, сказал, что таких кораблей не было в обозначенном коридоре «безопасной зоны» в Черном море в то время, когда Россия сообщила о нападении. READ Тропический шторм Бонни формируется и направляется в Центральную Америку.

Франция работает на Разрешить украинскому экспорту продовольствия проходить наземными маршрутами Вместо Черного моря.

Россия опровергла сообщения о том, что Клиенты взломали телефон Лиз Трасс Он получил доступ к конфиденциальной информации.

Норвегия привела армию в состояние повышенной боевой готовности. Чтобы усилить свой ответ на войну в Украине, Хотя премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что прямой угрозы вторжения со стороны России не выявлено.

Афганские спецназовцы вербуются в российскую армию воевать на Украине, сообщили Associated Press трое бывших афганских генералов. Они сказали, что русские хотели заманить тысячи бывших афганских коммандос в «иностранный легион» предложениями 1500 долларов в месяц и обещаниями убежища для себя и своих семей.

Об этом в понедельник сообщило Минобороны России. Москва завершила объявленную Путиным в сентябре частичную военную мобилизацию Дальнейшие уведомления об отзыве выдаваться не будут.