Город Флорида Санкт-Петербург начал празднование Нового года в России в пятницу, признавая наследие своего названного города во всем мире.

Связь с Восточной Европой существует уже более 130 лет, и местное русско-американское сообщество работает над тем, чтобы поддерживать эту связь.

Под звуки России во Флориде, в городе, который мы разделяем по имени, музыка Чайковского играла в пятницу днем ​​в заливе. Ранняя встреча русского Нового года состоялась в Пристани Демонов, названной в честь первооткрывателя, давшего название городу.

Хотя история Санкт-Петербурга, штат Флорида, насчитывает сотни лет, аннексия России — поименно — началась в 1888 году. Легенда гласит, что Джон Уильямс из Детройта и Питер Демонс (первоначально Петр Дементьев) из Санкт-Петербурга, Россия, сделали ставку на то, кто назовет город.

«Питер Деменс — Петр Дементьев — он победил, так было и в Санкт-Петербурге», — сказала Виктория Пеппард из Русско-американского клуба и Организации «Русское наследие». «Он привел сюда железные дороги».

Железная дорога Оранжевого пояса перешла на новый корабль. Сейчас в районе залива проживает одно из крупнейших русско-американских поселений в Соединенных Штатах.

«В районе Тампа-Бэй проживает около 10-15 тысяч русскоязычных», — сказал Като Хецинов, глава организации «Русское наследие».

Русские корни Питера все еще растут.

«У нас есть русско-американский клуб и организация русского наследия, Русская церковь», — сказал Владимир Малкин, владелец «Владимирских коллекций» в Санкт-Петербурге.

Малкин из России нашел дом рядом с домом. «Мы выбрали его, потому что это очень артистичный город», — сказал Малкин. «Я делаю украшения на заказ, но матрешки из России очень интересны людям».

Хотя эти два города совершенно разные, их объединяет любовь к искусству. Они также перечислены как «побратимские/дружественные города». Недавно в Русско-американском клубе в Галфорде было посажено дерево, чтобы отметить эту связь.

«Уважайте друг друга, уважайте традиции друг друга», — сказал Джон Кейсейматис в Русской традиционной организации. «Мы все американцы, но, отдавая дань уважения нашим предкам, мы всегда чествуем их».

В субботу вечером Организация «Русское наследие» празднует русский Новый год выставкой на курорте «Пассаты острова Гранд» на пляже Сент-Пит.

Возможно, вскоре история о том, как появилось имя Санкт-Пити, станет еще более примечательной. «У нас есть хорошие шансы установить первую статую», — сказал Хетсинофф. «В Санкт-Петербурге нет статуй. Мы собираемся поставить статуи основателей Санкт-Петербурга, Питера Демонса и Джона Уильямса».