Top News

Взгляд на российскую связь Санкт-Петербурга перед русским Новым годом

8 января, 2022
Vsevolod Egorov

Санкт-Петербург воспевает русские корни

Хейли намекает

С.Д. Петербург, эт.Город Флорида Санкт-Петербург начал празднование Нового года в России в пятницу, признавая наследие своего названного города во всем мире.

Связь с Восточной Европой существует уже более 130 лет, и местное русско-американское сообщество работает над тем, чтобы поддерживать эту связь.

Под звуки России во Флориде, в городе, который мы разделяем по имени, музыка Чайковского играла в пятницу днем ​​в заливе. Ранняя встреча русского Нового года состоялась в Пристани Демонов, названной в честь первооткрывателя, давшего название городу.

Хотя история Санкт-Петербурга, штат Флорида, насчитывает сотни лет, аннексия России — поименно — началась в 1888 году. Легенда гласит, что Джон Уильямс из Детройта и Питер Демонс (первоначально Петр Дементьев) из Санкт-Петербурга, Россия, сделали ставку на то, кто назовет город.

«Питер Деменс — Петр Дементьев — он победил, так было и в Санкт-Петербурге», — сказала Виктория Пеппард из Русско-американского клуба и Организации «Русское наследие». «Он привел сюда железные дороги».

Железная дорога Оранжевого пояса перешла на новый корабль. Сейчас в районе залива проживает одно из крупнейших русско-американских поселений в Соединенных Штатах.

«В районе Тампа-Бэй проживает около 10-15 тысяч русскоязычных», — сказал Като Хецинов, глава организации «Русское наследие».

Русские корни Питера все еще растут.

«У нас есть русско-американский клуб и организация русского наследия, Русская церковь», — сказал Владимир Малкин, владелец «Владимирских коллекций» в Санкт-Петербурге.

Малкин из России нашел дом рядом с домом. «Мы выбрали его, потому что это очень артистичный город», — сказал Малкин. «Я делаю украшения на заказ, но матрешки из России очень интересны людям».

READ  Российские ученые определяют правовые изменения, которые угрожают научным изменениям

Хотя эти два города совершенно разные, их объединяет любовь к искусству. Они также перечислены как «побратимские/дружественные города». Недавно в Русско-американском клубе в Галфорде было посажено дерево, чтобы отметить эту связь.

«Уважайте друг друга, уважайте традиции друг друга», — сказал Джон Кейсейматис в Русской традиционной организации. «Мы все американцы, но, отдавая дань уважения нашим предкам, мы всегда чествуем их».

В субботу вечером Организация «Русское наследие» празднует русский Новый год выставкой на курорте «Пассаты острова Гранд» на пляже Сент-Пит.

Возможно, вскоре история о том, как появилось имя Санкт-Пити, станет еще более примечательной. «У нас есть хорошие шансы установить первую статую», — сказал Хетсинофф. «В Санкт-Петербурге нет статуй. Мы собираемся поставить статуи основателей Санкт-Петербурга, Питера Демонса и Джона Уильямса».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *