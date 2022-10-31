Взгляд на Русско-украинскую войну: что мы знаем на 250-й день вторжения | Украина

Россия запустила волну крылатых ракет по плотинам гидроэлектростанций и другой важной инфраструктуре на них. Украина Утром в понедельник сообщалось о взрывах недалеко от столицы Киева и как минимум в 10 других городах и областях. Командование ВВС Украины заявило, что сбило 44 из 50 вражеских ракет. На видеозаписи видно, что в окружающем воздушном пространстве было перехвачено несколько ракет. КиевСразу после 8 утра по местному времени. По всей стране прозвучали сирены воздушной тревоги, и граждан просили искать убежища.

Киевский губернатор, Алексей КолебаОн сказал, что «интенсивные бомбардировки в этом районе» разрушили электроэнергию и энергетическую инфраструктуру. Он сказал, что жители должны быть экспертами в области аварийного отключения электроэнергии. Он добавил: «На данный момент есть один пострадавший. Уточняем информацию».

Крылатые ракеты были запущены с российских самолетов Ту-90 и Т-60, летевших севернее Каспийского моря и Ростовской области. Они поражают цели в КиевИ Запорожье И Харьков Области, а также районы НиколаевИ группаИ ЖитомирИ кировоград И Черновцы. В заявлении на Facebook, Герман ГалущенкоМинистр энергетики Украины назвал атаки, совершенные в понедельник утром, «варварскими» и сказал: «Ракеты поразили гидроэлектростанции и тепловые объекты.

В Наславчах упали осколки российской ракеты, сбитой украинскими ПВО. МолдоваПо данным МВД Молдовы, пострадали несколько домов и зданий.

Несмотря на это, сегодня из Украины ушло 12 судов-экспортеров зерна Россия выходит из зерновой сделки при посредничестве Турции и ООНОб этом сообщил министр инфраструктуры Украины. Александр Кубраков.

индейка Президент продолжит свои усилия по поддержке сделки по экспорту зерна в Черном море, несмотря на нежелание России Реджеп Тайип Эрдоган Она сказала в понедельник после того, как Россия приостановила свое участие в инициативе в выходные дни. READ Вечеринка Греты Тунберг "Rickrolls" с безумными танцевальными движениями

Франция Министр сельского хозяйства Франции работает над тем, чтобы Украина могла экспортировать продовольствие по суше, а не через Черное море через Польшу или Румынию. Марк Весно Он сказал в понедельник.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его войска отразили «жестокую атаку» российских войск в восточной части Донецкой области. «Сегодня остановили ожесточенные наступательные действия противника», — заявил Зеленский в воскресенье вечером. Табук. Атака русских была отбита. Наиболее ожесточенные бои развернулись в Донецкой области в районе городов Бахмут и Авдеевка.

Российский черноморский корабль «Адмирал Макаров» был поврежден и, возможно, выведен из строя во время Дерзкая атака украинского беспилотника В минувшие выходные в крымском порту Севастополь, по данным видеодосмотра. Следователи из открытых источников сообщили, что фрегат был одним из трех российских кораблей, подвергшихся бомбардировке в субботу. Эскадрилья беспилотников нанесла удар по ВМФ России в 4.20 утра. Помощники Зеленского намекнули, что за хорошо организованным рейдом стоит страна, хотя его правительство не взяло на себя ответственность.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он «крайне обеспокоен» ситуацией. Из-за приостановки Россией соглашения об экспорте зерна и отсрочки его отъезда на саммит Лиги арабских государств в Алжир на один день, чтобы попытаться оживить его. Россия обратилась с просьбой о созыве заседания Совета Безопасности ООН в понедельник для обсуждения этого вопроса. Гутерриш вел «обширные контакты» для восстановления соглашения и Он говорил с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

В воскресенье Министерство инфраструктуры Киева заявило, что 218 судов были «фактически заблокированы» в его портах. — 22 загружены и подвешены в портах, 95 погружены и отправлены из портов и 101 ожидают проверки. READ Индийская полиция арестовала двух мужчин после нападения на мальчика-мусульманина в индуистском храме