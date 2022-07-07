Взлетает четвертый спутник ГЛОНАСС-К.

Россия запустила новый спутник для пополнения навигационной группировки двойного назначения. На ракете «Союз» с космодрома Плесецк запущен 16-й спутник ГЛОНАСС-К.

Предыдущая Миссия ГЛОНАСС: ГЛОНАСС-К №15Л

Спутник ГЛОНАСС-К во время испытаний около 2020 года.

Обзор миссии ГЛОНАСС-К №. 16л:

Дата и время запуска 2022 7 июл, 12:18:06.211 мск (график) стартовая площадка ракета-носитель Космический корабль ГЛОНАСС-К №16Л (Блок К5с) №14Ф143 №16 масса космического корабля 935-974 кг Возможность бортового питания 1460-1600 Вт рабочая орбита 19100 км Срок эксплуатации космического корабля 10 лет

Четвертая миссия ГЛОНАСС-К

ГЛОНАСС-К № 16Л — четвертый спутник в последнем обновлении российских навигационных спутников, призванный заменить снятую с производства более старую версию, известную как ГЛОНАСС-М.

Он достиг стартовой площадки примерно на 1,5 года позже, чем его предшественник, что является значительным опережением по сравнению с шестилетним перерывом, прошедшим между запуском второго и третьего спутников в результате первого раунда западных санкций, введенных после российского вторжения. . В Крыму в 2014 году. При этом ГЛОНАСС-К №16 была завершена осенью 2021 года, или до нового запрета на экспорт, который был введен после масштабного российского вторжения в Украину 24 февраля. 2022 г., последствия которого еще не оценены. В то время на станции МКС имени Решетнева в Железногорске шла сборка восьми спутников ГЛОНАСС-К и четырех ГЛОНАСС-К2, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обещал запустить «несколько» спутников ГЛОНАСС-К и К2 в 2022 году, хотя

Компания сообщила о завершении электрических испытаний своей последней системы ГЛОНАСС-К в октябре 2020 года, после чего в период с февраля по март 2021 года были проведены тепловые и вакуумные испытания. В июне 2021 года было сообщено о дальнейших электрических и радиоиспытаниях в безэховой камере. к вибрационным испытаниям.И транспортировке перед фактической отправкой на космодром в Плесецк, что было подтверждено в середине июня 2022 года.

Профиль поездки

Запуск ракеты-носителя «Союз 2-1б»/»Фрегат» с четвертым спутником ГЛОНАСС-К был осуществлен в соответствии с графиком 7 июля 2022 года в 12:18:06 мск (5:18 по восточному стандартному времени) с позиции 43 в Плесецке. (В случае задержки на 24 часа было окно запуска 8 июля 2022 года в 12:14:02 по московскому времени).

Через несколько минут после инцидента российские военные через официальные СМИ подтвердили, что предпусковые и пусковые операции ГЛОНАСС-К прошли по плану. В Минобороны заявили, что средства главного испытательного центра имени Титова ВКС России начали отслеживание машины.

Недавний запуск ГЛОНАСС-К, вероятно, имитировал профиль полета предыдущих миссий. Согласно этому сценарию, после нескольких секунд вертикального подъема ракета-носитель направляется на юго-восток, чтобы выровнять курс Земли по орбите, наклоненной на 64,77 градуса к экватору. Четыре ускорителя первой ступени отключаются примерно через две минуты полета. Примерно через 45 секунд дисплей полезной нагрузки, защищающий спутник, должен разделиться пополам и упасть сразу после выхода корабля из чистой атмосферы.

Вторая (базовая) ступень ракеты продолжает работать примерно до 4,7 минуты полета, разделенных моментами после запуска двигателя РД-0124 третьей ступени. Через несколько секунд цилиндрическая спинка третьей ступени разделяется на три части и также отделяется.

Третья ступень ракеты завершает подъем и отделяется от полезной нагрузки через девять минут и 22 секунды после старта. Летя почти пустым с орбитальной скорости, он естественным образом возвращается в атмосферу Земли на другой стороне Земли от места запуска, а горящие остатки, как ожидается, упадут в южную часть Тихого океана.

Маневры космического буксира

Во время типичной миссии ГЛОНАСС разгонный блок «Фрегат-М» выполняет три орбитальных маневра, чтобы вывести космический корабль на рабочую круговую орбиту на высоте более 19 000 километров над поверхностью Земли.

Первый запуск маршевого двигателя «Фрегата», который длится около 20 секунд, начался примерно через минуту после отделения от третьей ступени. Маневр выводит стек на начальную парковочную орбиту, и после пассивного полета менее получаса «Фрегат» снова запускает свой основной двигатель, на этот раз примерно на 9,5 минут. Второй маневр расширяет исходную полукруглую орбиту, увеличивая ее вершину (самую высокую точку) до целевой высоты более 19 000 км. Затем стек «Фрегат/ГЛОНАСС» поднимается по этому пути более 2,5 часов, прежде чем снова выстрелить. Третий маневр Фрегейта в апогее, который занимает чуть менее четырех минут, вращается вокруг орбиты на самой последней достигнутой высоте и должен сопровождаться разделением спутников примерно через 30 секунд после завершения маневра.

После запуска спутника «Фрегат» обычно запрограммирован на выполнение двух маневров с двигателями управления положением СОЗ для выхода на орбиту, скрытую над предыдущим пассажиром спутника.

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