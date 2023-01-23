Взлеты и падения Фрэнка Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард был неофициально уволен с поста тренера «Эвертона» в понедельник после того, как менее года руководил бурным клубом.

Agence France-Presse проливает свет на взлеты и падения в игровой и тренировочной карьере бывшего полузащитника сборной Англии.

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Титан русской революции

Хотя Лэмпард подписал контракт до того, как российский миллиардер Роман Абрамович захватил власть в 2003 году, он сыграл ключевую роль в превращении «Челси» в последовательных претендентов на главный трофей.

Он стал победителем матча в тот день, когда подошло к концу 50-летнее ожидание чемпионского титула, забив дважды в победе над «Болтоном» со счетом 2:0 в 2005 году.

Семь лет спустя Лэмпард забил пенальти в серии пенальти, когда «Челси» ошеломил мюнхенскую «Баварию» дома и впервые выиграл Лигу чемпионов.

Он также выиграл еще два титула Премьер-лиги, четыре Кубка Англии, два Кубка Лиги и Лигу Европы.

Рекордсмен

Способность Лэмпарда забивать голы из полузащиты в течение его выдающихся 13 лет на «Стэмфорд Бридж» означала, что в 2013 году он покинул «Челси», став лучшим бомбардиром клуба за всю историю.

В общей сложности он забил 211 голов в 648 матчах, побив рекорд Бобби Тэмблинга, продержавшийся более 40 лет.

Его 177 голов в Премьер-лиге за «Вест Хэм» и «Челси» являются рекордом для полузащитника, что ставит его выше таких известных нападающих, как Тьерри Анри и Робби Фаулер.

Успех первого сезона

Лэмпард вернулся в «Челси» всего через год после того, как проработал менеджером в тогдашнем чемпионском клубе «Дерби Каунти».

Из-за запрета на трансферы и ухода Эдена Азара в «Реал Мадрид» ожидания от его первого сезона были низкими.

Тем не менее, он добился своей цели сохранить клуб в Лиге чемпионов благодаря финишу на четвертом месте, а также дошел до финала Кубка Англии, где проиграл «Арсеналу».

В отличие от многих менеджеров до него, Лэмпард дал талантливым перспективным академикам клуба шанс проявить себя в роли Мэйсона Маунта, Риса Джеймса и Тэмми Абрахама.

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Изгнания

После увольнения из «Челси» 12 месяцев назад Лэмпард перешел в «Гудисон Парк» в январе 2022 года, надеясь максимально использовать свой второй шанс в качестве тренера в Премьер-лиге.

История продолжается

Но он был не в состоянии справиться с нереалистичными ожиданиями болельщиков, погрязших в смутных воспоминаниях о временах расцвета «Эвертона» в 1980-х, о плохо спланированной команде, оставленной его предшественником Рафаэлем Бенитесом, и об ущербном совете директоров.

Лэмпард не был безупречен в сползании «Эвертона» в зону вылета в этом сезоне, но он был скорее жертвой сложных обстоятельств, чем зачинщиком упадка «ирисок».

Лэмпард пережил столь же жестокий уход за время своего короткого правления в «Челси».

Нанятый «Синими» всего после одного сезона в качестве менеджера тогдашней команды Чемпионшипа, Лэмпард был уволен через шесть месяцев после начала своего второго сезона в «Стэмфорде».

После положительной первой кампании, которая включала в себя квалификацию в Лиге чемпионов и выход в финал Кубка Англии, Лэмпард не смог оправдать растущие ожидания после его огромных расходов на новые контракты.

Легендарного статуса Лэмпарда среди болельщиков и его прочных отношений с тогдашним владельцем клуба Романом Абрамовичем было недостаточно, чтобы иерархия «Челси» проигнорировала ухудшение результатов и производительности.

неудачи Англии

Лэмпард был частью «Золотого поколения» Англии, в которое также входили Уэйн Руни и Стивен Джеррард, которые никогда не выделялись на крупных турнирах.

Будучи энергичными полузащитниками, Лэмпард и Джеррард вдохновили «Челси» и «Ливерпуль» на завоевание Европы своими клубами. Но воспринимаемая несовместимость как партнерство часто называлась основной причиной плохих достижений Англии.

Пол Скоулз ушел из международного футбола всего в 29 лет после того, как на Евро-2004 его перевели на широкие позиции, чтобы уступить место Лэмпарду и Джеррарду.

Лэмпард — один из девяти игроков, сыгравших 100 или более матчей за сборную Англии, но четвертьфинальные забеги на Евро-2004 и чемпионате мира 2006 года были ближе всего к международным наградам.

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