Взлет и падение чувства майнинга биткойнов

Было 8:45 утра 13 июня, когда Биллу Стюарту, генеральному директору майнинговой компании Dynamics Mining из штата Мэн, позвонил один из его сотрудников. Это как: «Каждая машина на нашем предприятии в Брансуике [​​in Cumberland County, Maine] — говорит Стюарт. «Это сумасшествие. Я не мог в это поверить».

Он предупредил сотрудников, работающих на другом горнодобывающем предприятии в соседнем Льюистоне. [in Androscoggin County, Maine]Он сказал им «быть начеку». Предполагалось, что вор находится на свободе. У Стюарта была теория о том, кто мог забрать машины: в те дни он спорил с клиентом Compass Mining — компанией из Делавэра, которая позволяла людям покупать майнинговые машины и размещать их на сторонних объектах, таких как Стюарт, — из-за спора о счета за энергию. Стюарт считал, что Compass должен заплатить за это. Compass считает, что в их контракте указано иное.

Несколькими днями ранее Dynamics отправила Compass письмо с требованием оплаты, а вскоре после этого отключила оборудование компании. Затем сотрудники Compass Mining забрали свое оборудование из Брансуика и собирались войти на завод в Льюистоне, чтобы забрать больше машин. «Они пытаются проникнуть в здание, — говорит Стюарт. И я говорю своему брату, который отвечает за нашу безопасность: «Не пускайте их в здание. Мы не вытаскиваем шахтеров из стены. Не впускай их».

В иске, поданном против Dynamics в суде штата Делавэр в Канцелярии 21 июня, Compass Mining утверждала, что Стюарт после отказа оплатить счет за электроэнергию, который он должен был оплатить, «держал это ценное оборудование в заложниках, чтобы получить рычаги влияния на переговорах». По словам Стюарта, он просто хотел, чтобы удаление произошло организованно, а не в спешке и под покровом темноты. Более того, по его словам, он некоторое время думал о том, чтобы продолжать размещать машины от имени клиентов Compass, избавляясь от посредников. «Их клиенты обращались к нам со словами: «Эй, мы можем связаться с вами напрямую?», — говорит Стюарт. Стюарт говорит, что причина, по которой этого не произошло, заключалась в том, что Compass не сообщала своим клиентам точные серийные номера машин, которые они купили, и у Стюарта не было возможности узнать, кому что принадлежит.

5 июля суд удовлетворил просьбу Compass вернуть свои машины, но подчеркнул, что это должно произойти после официального запроса на разгрузку и перемещение машин. Стюарт говорит, что во время удаления команда Compass также захватила один из собственных серверов Dynamics, что было подтверждено в электронном письме адвокатом Compass Стюарту, в котором он отметил, как он «непреднамеренно забрал сервер», и спросил, как вернуть его ему. .

«Наша лазерная команда сосредоточена на обслуживании наших клиентов и будет делать это в соответствии с контрактами с нашими поставщиками услуг, а также путем разрешения любых споров, возникающих из-за фундаментального непонимания этих контрактов, в суде», — временно исполняющий обязанности генерального директора Compass Томас. Хеллер сказал в интервью по электронной почте.