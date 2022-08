Взлом TikToker Theft Recovery для iPhone вызывает споры

Взлом TikToker Viral Theft Recovery iPhone вызвал в комментариях дискуссию о том, полезно ли знать местонахождение украденного устройства, если нет возможности вернуть его.

Создательница Катрина Одри (@katrinaforeal) поделилась своим персонажем история кражи айфона Я проведу пользователей через пошаговый процесс, как определить местоположение вашего iPhone, даже если устройство выключено. Ее видео набрало более 11,5 миллионов просмотров.

«Вы должны взломать этот iPhone на случай, если ваш телефон украдут, потому что мой телефон был прошлой ночью, и я уже вернула его», — говорит Катрина. Она добавляет, что узнала о взломе от @обзор технологии в инстаграме.

«Перейдите к первому шагу к Face ID и паролю, вы хотите отключить Центр управления и USB-аксессуары», — объясняет Одри. Переключите службы определения местоположения, «Найти мой iPhone» и обязательно переключитесь между этими тремя [she’s referring to Find my iPhone, Find my Network, and Send Last Location]. «

Этот процесс требует от пользователя входа в любую другую сторону iOS-устройство Используя свой Apple ID, а затем удаленно управляйте настройками украденного iPhone с дополнительного устройства, чтобы этот метод работал.

Катрина продолжает: «Это позволяет найти ваш телефон, даже когда он выключен или находится в режиме полета. Тот, кто украл мой телефон прошлой ночью, буквально всю ночь отсутствовал». Затем она показала скриншот карты Чикаго, показывающий путь ее телефона через серию отслеживаемых шагов.

«Посмотрите, через что они прошли в Чикаго, — говорит она. «Саутсайд, Нортсайд, в итоге они вернулись в Герни, штат Иллинойс. У них был такой адрес, миленькое местечко, верно?» Затем TikToker показал фотографию дома, в котором предположительно находился украденный iPhone.

Катрина позвонила в полицейское управление Герни и дала им домашний адрес. Она говорит, что полиция пошла домой и вернула ей телефон.

Отчеты Федеральной комиссии по связи Что 68% жертв кражи телефонов в конечном итоге не могут восстановить свои украденные устройства. Агентство написало: «Правда в том, что независимо от того, является ли ваш смартфон белым, черным или золотым, сейчас его унция примерно в 30 раз дороже, чем масса чистого серебра, и его легко незаметно конвертировать в наличные деньги».

Несмотря на совет Катрины, многие пользователи TikToker заявили, что им трудно вернуть украденные телефоны и предметы из местных отделений полиции. Раздел комментариев был полон критики действий работодателей или их отсутствия в получении этих украденных предметов.

«Тот факт, что полиция действительно выслушала и зашла на сайт, вызвал у меня скептицизм», — сказал один из пользователей. «Полиция сказала мне прямо» е? Когда я сказал им, где мой телефон.

Другой сказал: «Это возмутительно, потому что, когда я позвонил в полицию здесь, в Сан-Франциско, и сказал им, что точно знаю, в каком доме он находится, они сказали, что считают это потерей».

Третье шоу: «Приятно помогать полиции». Когда я выследила iPhone своего мужа, полиция выгнала нас из района Британской Колумбии, это было опасно».

Один пользователь сказал, что взял дело в свои руки, игнорируя любые бюрократические процедуры. «Это случилось с моим телефоном неделю назад», — написали они. «Но я не вызывал полицию, я просто плавал по дому».

TikTok Katrina сбила некоторых людей с толку, поскольку она шаг за шагом шла по трендам довольно быстро. На помощь пришли комментаторы.

Один пользователь написал: «Настройки> Идентификатор лица и код-пароль> Центр управления и USB выкл., Конфиденциальность> Включить службы определения местоположения, затем Apple ID> «Найти мой»> «Найти мой iPhone» ВКЛЮЧИТЬ ВСЕ».

Другой указал: «Используйте чужой телефон и войдите в свой Apple ID на «Найти мой iphone», тогда будут показаны все ваши устройства Apple».

