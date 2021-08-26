Взрывы в кабульском аэропорту убили четырех морских пехотинцев США и не менее 60 афганцев

По меньшей мере 60 афганцев и четыре морских пехотинца США были убиты в результате взрывов бомб в аэропорту Кабула, поскольку в четверг два взрыва потрясли толпу, пытавшуюся проникнуть на подконтрольный США объект, что помешало последним усилиям по эвакуации под руководством США.

Посланник США в Кабуле сообщил сотрудникам посольства, что четверо американских морских пехотинцев были убиты в результате нападения на городской аэропорт и трое были ранены, сообщил официальный представитель США, знакомый с брифингом. Высокопоставленный афганский чиновник здравоохранения сообщил, что среди местного населения погибло 60 человек, и многие из них борются за выживание.

Во время атаки подходы к воротам аэропорта были заполнены тысячами афганцев, которые опасались преследований талибов, поскольку они помогали усилиям возглавляемой США коалиции в стране в течение последних двух десятилетий. Хотя ни одна группа не взяла на себя прямую ответственность за нападение, правительства западных стран ранее в четверг предостерегли от этого. Неминуемая атака регионального отделения Исламского государства.

Талибан, который захватил Кабул 15 августаУбежденный враг Исламского государства, один из высших руководителей группировки был застрелен в Афганистане через несколько часов после захвата кабульской тюрьмы, где он содержался.

«Мы решительно осуждаем этот ужасный инцидент и сделаем все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности», – сказал в своем послании официальный представитель Талибана Сухайль Шахин.