Взрывы в нефтепроводе под рекой Обь в Сибири

МОСКВА – В результате взрыва трубопровода в Сибири в субботу произошла трагедия, когда частично очищенная нефть загорелась на льду замерзшей реки Обь, согласно российским официальным лицам и сообщениям СМИ.

Разлив произошел в самом центре нефтяной промышленности России, в Ханты-Мансийском районе Сибири, который усеян скважинами и пересечен трубопроводами, но малонаселен. По сообщениям новостей, один человек был ранен.

Местный экологический регулятор Светлана Радионова, Распространять Заявление в сети и видео о том, что произошел взрыв подводного трубопровода и что «на реке Обь обнаружен пожар».

На видео было видно, как пламя поднимается в воздух из центра ледника Оби, одной из огромных сибирских рек, текущих с юга на север в Северный Ледовитый океан.