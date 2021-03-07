Взрывы в нефтепроводе под рекой Обь в Сибири

МОСКВА – В результате взрыва трубопровода в Сибири в субботу произошла трагедия, когда частично очищенная нефть загорелась на льду замерзшей реки Обь, согласно российским официальным лицам и сообщениям СМИ.
Разлив произошел в самом центре нефтяной промышленности России, в Ханты-Мансийском районе Сибири, который усеян скважинами и пересечен трубопроводами, но малонаселен. По сообщениям новостей, один человек был ранен.
Местный экологический регулятор Светлана Радионова, Распространять Заявление в сети и видео о том, что произошел взрыв подводного трубопровода и что «на реке Обь обнаружен пожар».
На видео было видно, как пламя поднимается в воздух из центра ледника Оби, одной из огромных сибирских рек, текущих с юга на север в Северный Ледовитый океан.
Сообщения информационных агентств Тас И Интерфакс Он не описал размер разлива, кроме как наблюдал за размером горящей воронки в речном льду около четверти акра.
Государственное информационное агентство ТАСС процитировало представителей службы экстренной помощи и неназванных представителей отрасли, которые заявили, что по трубопроводу идет смесь частично очищенных нефтепродуктов, включая пропан и бутан. В сообщениях говорится, что по трубопроводу также идут «легкие фракции» нефти с нефтеперерабатывающего завода, описание которых может включать жидкости, которые более опасны для окружающей среды вокруг разлива, чем газы, такие как пропан.
Сообщается, что ближайший крупный город – Нижневартовск. По их словам, брешь произошла в отдаленном районе, где ближайший населенный пункт находился в 27 милях. В сообщении ТАСС говорится, что трубопровод был закрыт и предпринимались усилия по прокачке содержимого по нему, чтобы оно не просочилось в реку.