Взрывы в тылу русских оказали серьезное психологическое воздействие на путинских чиновников.

Западные официальные лица заявили, что недавние взрывы в тылу русских в Крыму оказали серьезное психологическое воздействие на руководство Москвы, поскольку ее вторжение в Украину стало «полуоперационным тупиком».

В пятницу чиновники заявили, что более половины боевых самолетов Черноморского флота России были остановлены в результате взрывов на прошлой неделе в российском военном аэропорту Саки в западном Крыму, районе, ранее считавшемся Москвой безопасным.

Они сказали, что Кремль занят поиском виновных в катастрофе, а президент Владимир Путин изо всех сил пытается скрыть успех Украины от российского населения, поскольку тысячи россиян, бегущих из Крыма, устремились в страну.

«Украина сейчас постоянно добивается глубоких кинетических эффектов в тылу России», — сказал один из официальных лиц.

Аварии оказали физическое влияние на материально-техническое обеспечение России, но, что более важно, оказали значительное психологическое воздействие на российское руководство.

Они добавили, что атаки подтолкнули Черноморский флот к обороне и помешали России провести успешный морской десант на Одессу на украинском побережье.

Это происходит в то время, когда война вступила в фазу «оперативного полутупика», когда сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточной сосредоточенной боевой силой для ведения эффективных наступательных операций.

Западный чиновник сказал, что Россия сталкивается со все более серьезной нехваткой запасов, даже основных боеприпасов, а также с проблемами живой силы, поскольку она изо всех сил пытается реконфигурировать свои силы.

«Был момент, когда были постоянные обстрелы, был настоящий кульминационный момент, особенно вокруг битвы за Донбасс», — рассказали они.

«Мы уже не на том высоком уровне.

«Весь темп кампании замедлился, отчасти потому, что обе стороны все больше осознают, что это марафон, а не спринт, и что уровень расходов и техническое обслуживание их боеприпасов имеют значение».

История продолжается

На фоне опасений, что бомбардировка контролируемой Россией Запорожской АЭС на юге Украины — крупнейшей атомной электростанции в Европе — может привести к ядерной катастрофе, чиновник заявил, что она была построена таким образом, чтобы выдерживать самый прямой огонь военных.

Они сказали, что основные опасения связаны с потерей охлаждающей воды ядерными реакторами из-за перебоев в подаче электроэнергии.

По данным Минобороны, на этой неделе в результате российских ударов по Харькову, второму по величине городу Украины, погибли по меньшей мере 12 мирных жителей.

«Эти страдания гражданского населения представляют собой чрезвычайно яркий пример российского цинизма», — сказал чиновник, добавив, что Москва не планировала начинать наступление в этом районе или получать какие-либо значительные оперативные преимущества от бомбардировок.

Между тем глава разведки GCHQ заявил, что Москве не удалось добиться успехов в киберпространстве против Украины.

«Пока что президент Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе», — написал сэр Джереми Флеминг в статье для The Economist.

«Как и в случае с наземным вторжением, первоначальные планы России в онлайн-пространстве, похоже, потерпели неудачу».