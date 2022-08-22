Взрыв автомобиля убил российскую дочь, известную как «мозг Путина»

ДЖИМ ХАЙНТЦ

В воскресенье российские власти объявили, что дочь влиятельного российского политического теоретика, которого часто называют «мозгом Путина», погибла в результате взрыва заминированного автомобиля на окраине Москвы.

В московском управлении Следственного комитета России заявили, что по предварительным данным 29-летняя телекомментатор Дарья Дугина погибла в результате взрыва взрывного устройства, заложенного в внедорожнике, которым она управляла, в субботу вечером.

Никто сразу не взял на себя ответственность. Но кровопролитие вызвало подозрения, что намеченной целью был ее отец, Александр Дугин, философ-националист и писатель.

Дугин является ведущим сторонником концепции «русского мира», духовной и политической идеологии, которая подчеркивает традиционные ценности, восстановление могущества России и единство всех этнических русских во всем мире. Он также является решительным сторонником решения президента России Владимира Путина об отправке войск в Украину.

Взрыв произошел, когда его дочь возвращалась с культурного фестиваля, который она посетила вместе с ним. Российские СМИ со ссылкой на свидетелей сообщили, что внедорожник принадлежал Дугину и что он в последнюю минуту решил переехать на другом автомобиле.

Необычный для Москвы взрыв автомобиля, вероятно, обострит напряженность в отношениях между Россией и Украиной.

Денис Пушлин, президент сепаратистской Донецкой Народной Республики, промосковского региона, сосредоточенного на боевых действиях России в Украине, возложил ответственность за взрыв на «террористов украинского режима, которые пытаются убить Александра Дугина».

Михайло Подолак, советник президента Украины Владимира Зеленского, отрицал причастность Украины, заявив: «Мы не преступное государство, в отличие от России, и уж точно не террористическое государство».

Политолог Аббас Галиамов, бывший спичрайтер Путина, назвал это нападение «актом запугивания» сторонников Кремля.

Он сказал им: «Это символический акт, который показывает, что боевые действия уверенно перенесены на территорию России, а значит, это уже не абстрактная война, которую вы видите по телевизору», — сказал он. Это уже происходит в России. Не только Крым бомбят, но и в Подмосковье уже совершаются теракты».

Хотя точные связи Дугина с Путиным неясны, Кремль часто повторяет риторику из его статей и выступлений на российском государственном телевидении. Он способствовал продвижению концепции «Новороссии» или «Новой России», которую Россия использовала для оправдания своей аннексии украинского Крыма в 2014 году и своей поддержки сепаратистских повстанцев на востоке Украины.

Он пропагандирует Россию как благочестивую страну, традиционные ценности и авторитарное руководство, и презирает западные либеральные ценности.

Аналогичные мнения высказывала и его дочь, выступавшая комментатором на национальном телеканале «Царьград», где Дугин работал главным редактором.

В марте Соединенные Штаты наложили санкции на саму Дугину за ее работу в качестве главного редактора United World International, веб-сайта, который Соединенные Штаты назвали источником дезинформации. В объявлении о санкциях цитируется статья, опубликованная United World в этом году, в которой утверждается, что Украина «погибнет», если ее примут в НАТО.

«Люди на Западе живут мечтой, мечтой, которую подарило им мировое господство», — сказала Дугина в четверг на российском телевидении. Америку описывали как «сообщество зомби», где люди выступали против России, но не могли найти ее на карте.

«Дугина, как и ее отец, всегда была в авангарде противостояния с Западом», — заявил Царьград в воскресенье.

По словам бывшего российского депутата Ильи Пономарева, ответственность за взрыв в воскресенье взяла на себя малоизвестная российская группировка, Национальная республиканская армия. Ассошиэйтед Пресс не удалось проверить существование группы. Пономарев, покинувший Россию после голосования против аннексии Крыма в 2014 году, сделал заявление украинскому телевидению.