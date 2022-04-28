Спорное взрывное устройство взорвалось возле главной башни связи в городе Херсон на оккупированном юге Украины, при этом промосковский чиновник заявил, что промышленный центр на реке Днепр навсегда останется под контролем Москвы, а российский рубль начнет использоваться Мая. .

В заявлении проукраинской региональной обороны в Херсоне говорится, что взрыв, который произошел в 3 часа ночи, сильно повредил телебашню в Херсонской области, прекратил вещание программ Российской Федерации, а также не привел к жертвам или повреждению гражданского имущества. Проукраинские соцсети, предположительно размещенные из Херсона, показали изображения мощной вспышки и облака дыма в центре башни, а также экраны телевизоров, настроенные на Russia One с сообщениями об отключении сигнала. В сообщениях приписывается нападение прокиевским сторонникам, действующим в Херсоне.

В заявлении оккупационных властей в пророссийски настроенном Херсоне говорится, что трансляции новостных и развлекательных программ на российском государственном телевидении были немедленно восстановлены. В заявлении обвиняется в нападении пара украинских ракет класса «земля-земля» «Точка» с полтонной взрывчатки. В радиоуправляемой новостной ленте Реадовки утверждалось, что по крайней мере одна ракета была сбита. На видео, якобы загруженном с места происшествия, виден плоский дом, яма глубиной 1,5 метра и административное здание с выбитыми окнами, но без разрушительных повреждений, характерных для ракетных ударов «Точка-У».

С сильной довоенной экономикой и населением около 280 000 человек, Херсон является крупнейшим украинским городом, который был полностью оккупирован кремлевскими войсками после российского вторжения в Украину 24 февраля. Это был центр украинского гражданского сопротивления, где граждане регулярно выходили протестовать против оккупации профсоюзов радио, последний раз 27 апреля. Власти Российской Федерации использовали тактику полицейского государства, арестовывая подозреваемых сторонников украинского правительства, штурмуя дома и задействуя спецназ, вооруженный дубинками и слезоточивым газом, в попытке контролировать общественное сопротивление российскому правлению. По меньшей мере двое херсонских чиновников, известных своим сотрудничеством с радиочастотными властями, были убиты в результате бандитских убийств с тех пор, как радиочастотные силы захватили город.

Алексей Журавка, херсонский политик, ранее избиравшийся в Верховную Раду и в настоящее время сотрудничающий с властями Российской Федерации, 27 апреля заявил в комментарии подконтрольному государству РИА Новости, что Киев никогда не восстановит контроль над городом, говоря в части «Умоляю тебя, Херсон, успокойся, никакое украинское правительство сюда не вернется».

В комментариях от 27 апреля, которые были повторены прорадиочастотными СМИ, Кирилл Стримосов, заместитель командира прорадиочастотной Херсонской оккупационной администрации, заявил, что российская валюта, рубль, станет законным платежным средством в Херсоне с 1 мая. , и что украинская валюта, гривна, будет вводиться поэтапно. Вышел из эксплуатации в Херсоне в течение четырех месяцев.

Смелые заявления Стримосова и Зуравки прозвучали на фоне не только очередного возможного нападения украинских партизан внутри Херсона, но и известий о продвижении частей ВСУ, которые вышли к ближайшим западным окраинам города.

Согласно сводке обстановки на 06:00, опубликованной Генеральным штабом ВСУ, 27 апреля подразделения ВСУ нанесли поражение подразделениям РФ в населенных пунктах Александровка и Новая Заря, западнее Херсона, что позволило украинским подразделениям подойти к артиллерийскому полигону. города. Государственные радиоуправляемые СМИ, похоже, частично подтверждают это утверждениями о том, что, помимо предполагаемых ракет «Точка-У», 27 апреля ВСУ обстреляли артиллерийскими ракетами меньшей дальности «Смерч» Херсонскую телебашню и гражданские объекты в пределах город Херсон.