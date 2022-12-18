Взрыв в Белгороде, Россия: 1 погибший, 8 раненых

Утром 18 декабря в Белгороде прогремел взрыв. Столб дыма поднялся над одним из домов, власти задействовали ПВО и четверо пострадавших. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Клатков сообщил, что в Белгородской области один человек погиб и восемь ранены.
Доказательство: Вячеслав Кладков, губернатор Белгородской области, в Telegram; Кремлевские новостные агентства РТ А также РИА Новости
Цитата сообщения Глатко: «Наш ЗРК дислоцирован над Белгородом и Белгородской областью. Воздействие на землю есть. На данный момент известно о четырех пострадавших. Медицинские бригады доставляют их в больницу».
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— ✌️ (@ukrpravda_news) 18 декабря 2022 г.
Детали: Российский чиновник, который, как сообщается, находился на месте происшествия, сказал, что предоставит дополнительную информацию позже.
РИА Новости сообщило о нескольких громких взрывах в небе над Белгородом.
Фото из Telegram РИА Новости
Российское пропагандистское издание RT опубликовало фото и видео из Белгорода.
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— ✌️ (@ukrpravda_news) 18 декабря 2022 г.
На них видны клубы дыма и разбитые окна в домах.
Фото из Telegram Publix
Позже Кладков сообщил об одном погибшем и одном раненом в Белгородском районе города. Также пострадала птицефабрика.
Он также сообщил, что в Белгороде повреждены четыре многоквартирных дома, 14 частных домов и девять автомобилей.
Один из восьми пострадавших госпитализирован в реанимацию.
Кладков также опубликовал фотографии повреждений в Белгороде и его окрестностях.
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