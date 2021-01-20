Взрыв в Мадриде: 3 человека погибли и несколько ранены в результате взрыва, потрясшего столицу Испании

Согласно видеоролику, опубликованному Службой экстренной информации мэрии, Emergencias Madrid, взрыв, произошедший в здании на улице Толедо, нанес серьезный ущерб.

Снимки с места происшествия показали, что часть внешней стены была оторвана от нескольких этажей здания, оставив комнаты незащищенными. Обломки были покрыты припаркованными машинами и улицей внизу, и был виден деформированный металлический уличный знак.

В службе заявили, что от взрыва пострадали как минимум четыре этажа и что пожарные эвакуировали людей из этого района.

Мэр Хосе Луис Мартинес Алмейда заявил журналистам, что здание может обрушиться. «Многие люди проходят лечение (от травм) разной степени тяжести», – сказал он.