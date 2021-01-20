Взрыв в Мадриде: 3 человека погибли и несколько ранены в результате взрыва, потрясшего столицу Испании

Согласно видеоролику, опубликованному Службой экстренной информации мэрии, Emergencias Madrid, взрыв, произошедший в здании на улице Толедо, нанес серьезный ущерб.
Снимки с места происшествия показали, что часть внешней стены была оторвана от нескольких этажей здания, оставив комнаты незащищенными. Обломки были покрыты припаркованными машинами и улицей внизу, и был виден деформированный металлический уличный знак.
В службе заявили, что от взрыва пострадали как минимум четыре этажа и что пожарные эвакуировали людей из этого района.
Мэр Хосе Луис Мартинес Алмейда заявил журналистам, что здание может обрушиться. «Многие люди проходят лечение (от травм) разной степени тяжести», – сказал он.
Представитель службы экстренной помощи сообщил CNN, что среди погибших были 85-летняя женщина и мужчина, возраст которых не был известен сразу. По его словам, двое раненых доставлены в больницу, у одного сломана лодыжка.
Представитель добавил, что среди пожилых людей, проживающих в доме престарелых, прилегающем к зданию, где произошел взрыв, или в соседней школе, пострадавших нет.
Мартинес призвал Алмейду проявлять осторожность, поскольку власти все еще получали более подробную информацию после взрыва. «Похоже, что произошел взрыв газа», – сказал он.
Мадридская епархия заявила, что здание принадлежит соседней церкви Девы де ла Палома и Сан-Педро-Реаль и что оно «полностью разрушено».
«Два священника находятся в хорошем состоянии, один из них доставлен в больницу. Мы пытаемся найти человека, который был с ними, когда произошел взрыв», – говорится в заявлении епархии.
Представитель испанской национальной полиции сообщил CNN, что на месте происшествия находятся полицейские.
Антонио Перланга, менеджер по размещению в Лос-Ногалесе, сказал, что все жители были эвакуированы из дома престарелых.