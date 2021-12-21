Взрыв грузовика на Гаити: число погибших увеличилось до 90, но «неполное» | Новости

Заместитель мэра Кап-Аитьена сказал, что список погибших «к сожалению еще неполный», многие пострадавшие все еще находятся в больницах.

Число погибших в результате взрыва бензовоза на севере Гаити на прошлой неделе возросло до 90, заявил в понедельник заместитель мэра Кап-Аитьена, поскольку портовый город продолжает бороться с последствиями разрушительного взрыва.

В понедельник Патрик Алмонор сказал, что число погибших «к сожалению, все еще неполное» из-за серьезных травм, полученных теми, кто все еще находится в больнице.

Согласно предыдущим данным, опубликованным властями Гаити в прошлую среду, погибло 75 человек, 47 человек получили серьезные ожоги.

Официальные лица заявили, что водитель грузовика не справился с управлением рано утром 14 декабря, когда он пытался избежать движения на мотоцикле.

По словам очевидцев, жители бросились на танкер после того, как он разбился, чтобы собрать пролитый бензин, прежде чем автомобиль взорвался огненным шаром, повредив автомобили, дома и магазины в этом районе.

Национальные похороны жертв взрыва пройдут во вторник в главном соборе Кап-Аитьена после премьер-министра Гаити Ариэля Генри. Он сказал На прошлой неделе его правительство предпринимало шаги для помощи в организации торжеств.

Но только 25 ящиков, в которых было захоронено большинство погибших в результате взрыва, вскоре после этого будут установлены в братской могиле города.

Гаити переживает всплеск насилия со стороны группировок и усугубление политической нестабильности после убийства президента Жовенеля Мойса в начале июля. Карибская страна также изо всех сил пыталась отстроиться после землетрясения силой 7,2 балла в августе.

Нехватка топлива и рост затрат также были частым явлением в стране в последние годы, при этом у властей регулярно заканчиваются наличные деньги для платежей газораспределительным компаниям.

Вооруженные банды недавно перекрыли доступ к заправочным станциям в столице Порт-о-Пренсе и ее окрестностях, что усугубило ситуацию.

«В наши дни в стране топливо на вес золота, и там его можно было изъять», — сказал Аль-Мунавар, описывая место взрыва. «Вот что усугубило потери».

Органы здравоохранения Кап-Аитьена потребовали дополнительных материалов и персонала, заявив, что местные больницы не оборудованы для обслуживания большого количества людей, нуждающихся в ожоговой помощи.

Офис ЮНИСЕФ в Гаити Он сказал 14 декабря он работал с министерством здравоохранения Гаити и другими партнерами над отправкой комплектов неотложной медицинской помощи, чтобы помочь двум местным больницам лечить ожоговых пациентов.