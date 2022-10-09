Взрыв на мосту в Крыму повредил российские линии электропередач | Новости, спорт, вакансии

Киев, Украина (AFP) — Субботний взрыв частично обрушил мост, соединяющий Крым с Россией, повредив критически важную артерию снабжения нерешительных военных действий Кремля на юге Украины и нанеся удар по выдающемуся символу российской власти в регионе.

Никто сразу не взял на себя ответственность за взрыв, в результате которого погибли три человека. Глава поддерживаемого Россией регионального парламента в Крыму обвинил Украину, но Москва не возложила вину. Украинские официальные лица неоднократно угрожали нанести удар по мосту, а некоторые хвалили разрушение в субботу. Но Киев отказался брать на себя ответственность.

Взрыв, который, по словам российских властей, был вызван заминированным грузовиком, чреват резкой эскалацией восьмимесячной войны в России, поскольку некоторые российские законодатели призывают президента Владимира Путина объявить «антитеррористическая операция» избавиться от термина «специальная военная операция» Что уменьшило боевую дальность рядовых россиян.

Поздним вечером в субботу Путин подписал указ об ужесточении мер безопасности на мосту и энергетической инфраструктуре между Крымом и Россией, поручив ФСБ России эту работу.

Через несколько часов после взрыва Минобороны России объявило, что командующий ВВС генерал Сергей Соровикин теперь будет командовать всеми российскими войсками в Украине. Суровкин, который этим летом был назначен командующим войсками на юге Украины, командовал российскими войсками в Сирии, и его обвинили в руководстве бомбардировками, разрушившими большую часть Алеппо.

Однако Москва все же понесла потери на поле боя.

В субботу прокремлевский чиновник Херсонской области Украины объявил о частичной эвакуации мирных жителей из южного региона, одного из четырех, незаконно аннексированных Москвой на прошлой неделе. Кирилл Стримосов заявил российскому государственному агентству РИА Новости, что маленьких детей и стариков могут забрать, потому что Херсон набирает обороты. «Готов к трудным временам».

19-километровый (12-мильный) Керченский мост через пролив между Черным и Азовским морями является символом претензий Москвы на Крым и важным связующим звеном с полуостровом, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году. Мост стоимостью 3,6 миллиарда долларов, самый длинный в Европе, жизненно важен для продолжения российских военных операций на юге Украины. Путин лично руководил открытием моста в 2018 году.

напасть на нее «Это приложит дополнительные усилия, чтобы снизить боевой дух России, (и) это даст дополнительный импульс Украине», сказал Джеймс Никси из Chatham House, аналитического центра в Лондоне. «Вполне возможно, что русские могут восстановить его, но они не могут защитить его, проиграв войну».

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении косвенно признал нападение на мост, но не упомянул его причины.

«Сегодня был неплохой день, и на территории нашего государства было в основном солнечно» Он сказал. «К сожалению, в Крыму было пасмурно. Хотя тоже было тепло».

Зеленский заявил, что Украина хочет будущего «Без оккупантов. По всей нашей территории, в частности в Крыму».

Зеленский также заявил, что украинские силы продвинулись или взяли под контроль линию на востоке и юге, но признал, что «Очень тяжелый, очень трудный бой» вокруг города Пахмут на востоке Донецкой области, где российские войска недавно объявили о своих успехах.

Национальный антитеррористический комитет России заявил, что в результате взрыва заминированного грузовика подожгли семь железнодорожных вагонов с горючим, в результате чего возник пожар. «Частичное обрушение двух частей моста». Следственный комитет России заявил, что пара, которая ехала в автомобиле по мосту, погибла. Он не сказал, кто был третьей жертвой.

Все транспортные средства, проезжающие по мосту, должны пройти проверку на наличие взрывчатых веществ. В следственном комитете заявили, что взорвавшийся грузовик принадлежал жителю Краснодарского края на юге России, добавив, что в доме мужчины был проведен обыск, и эксперты изучали путь грузовика.

Движение поездов и автомобилей по мосту временно приостановлено. Поддерживаемый Россией лидер Крыма Сергей Аксенов заявил, что во второй половине дня в субботу автомобильное движение возобновилось на одном из двух путей, которые остались без изменений, причем потоки чередуются в каждом направлении.

Железнодорожное движение медленно возобновлялось. Два пассажирских поезда вышли из городов Севастополь и Симферополь в Крыму и направились в сторону моста в субботу вечером. Пассажирские паромные рейсы между Крымом и материковой частью России были возобновлены в воскресенье.

В то время как Россия захватила районы северного Крыма в начале своего вторжения в Украину и построила сухопутный коридор вдоль Азовского моря, Украина проводит контратаку, чтобы вернуть себе эти территории.

Министерство обороны России заявило, что его войска на юге получают необходимые припасы через этот коридор и по морю.

Российские военные блогеры гневно отреагировали на нападение на мост, призвав Москву нанести ответный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Путин поручил сформировать государственную комиссию по ликвидации ЧП. Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПСС. «Террористическая атака» Это должно быть тревожным звонком. «Спецоперация должна быть превращена в антитеррористическую операцию», объявил.

Леонид Слуцкий, председатель комитета по международным делам нижней палаты российского парламента «Последствия будут неизбежны». Если Украина ответит. Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия», заявил, что Россия должна ответить ударом по ключевой украинской инфраструктуре.

Подобные заявления могут предвещать решение Путина объявить антитеррористическую операцию.

Парламентский лидер партии Зеленского назвал взрыв следствием захвата Москвой Крыма.

Незаконная российская стройка начала разрушаться и загорелась. Причина проста: если построить что-то взрывоопасное, рано или поздно оно взорвется», Давид Архамия заявил от имени партии «Слуга народа».

Украинская почтовая служба объявила, что выпустит почтовые марки в память о взрыве, как это было сделано после того, как российский крейсер «Москва» затонул в результате украинского удара.

Министр национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал в Твиттере видео с горящим Керченским мостом, которое поет Мэрилин Монро. С днем ​​рождения, господин президент. Песня. В пятницу Путину исполнилось 70 лет.

Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Москве. «Реакция киевского режима на уничтожение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористическом характере».

Крым является популярным местом для российских туристов и является домом для российской военно-морской базы. По оценкам российской туристической ассоциации, в субботу в Крыму было 50 000 туристов.

В другом месте Международное агентство по атомной энергии ООН заявило, что Запорожская атомная электростанция Украины лишилась последнего внешнего источника энергии в результате возобновления бомбардировок и теперь полагается на аварийные дизель-генераторы.

Украинские власти также только начинали исследовать обломки разрушенного города Лиман на востоке Украины, оценивая возможные гуманитарные потери и военные преступления после нескольких месяцев российской оккупации.

«Кто-то умер в своих домах, кто-то умер на улице, тела сейчас отправляют на экспертизу экспертам», — сказал Марк Ткаченко из полиции Краматорского района.

Взрывы также сотрясли восточный украинский город Харьков ранним утром в субботу, вызвав столбы дыма в небо и вызвав вторичные взрывы. Украинские официальные лица обвинили Россию в использовании ракет класса «земля-воздух» в двух преимущественно жилых районах.

В результате нападения загорелась квартира жительницы Харькова Татьяны Самойленко. Она была на кухне, когда произошел взрыв, из-за которого вылетело стекло.

«Теперь у меня нет крыши над головой. Теперь я не знаю, что делать дальше», — сказал 80-летний мужчина.

Сегодняшние последние новости и многое другое в вашем почтовом ящике





