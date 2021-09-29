Взрыв Samsung Galaxy Z Fold 3 5G; Это не еще один Galaxy Note 7

Samsung Galaxy Z Fold 3 получает внутренние повреждения, а затем взрывается



Samsung Galaxy Z Fold 3 взорвался, когда я готовился его подготовить. Пришлось выбросить в гараж. У него определенно был какой-то ущерб безопасности. Вы можете себе представить, если бы я сделал это при доставке pic.twitter.com/OnPHfZmKod – Чад Кристиан – Компания американской мечты (CoachCWC) 26 сентября 2021 г. Это казалось единичным случаем, хотя Кристиан задал гипотетический пугающий вопрос. «Можете ли вы представить, поступили ли они так в судоходном бизнесе», – спросил он. Поскольку телефон упал до взрыва, при падении могло быть повреждено что-то внутри телефона.

Даже сам Кристиан думает, что это проблема, которая «и закончилась», как он написал в Твиттере: «Что касается регистрации этого телефона (который я только что получил из ремонтного центра Samsung, где мне просто сказали отправить его по почте для замены). Примерно неделю назад упал с моего велосипеда. Я уверен, что это было повреждение, вызванное безопасностью. Я не сомневаюсь, что это проблема Note 7. “Samsung, как сообщается, наняла команду, посвященную Кристиану, и отправила ему предварительно заказанную коробку. вернуть сгоревший Galaxy Z Fold 3.

Урок, который следует усвоить, заключается в том, что упавшее устройство может получить внутреннее повреждение, о котором вы даже не подозреваете, пока оно не обнаружится позже тем или иным способом. Неясно, есть ли у Кристиана чехол на его Galaxy Z Fold 3, но становится все более очевидным, что даже если он покрывает часть дизайна вашего телефона, дорогое устройство должно быть защищено.

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Каждый, кто покупает новый телефон, говорит себе, что в чехле нет необходимости, потому что на этот раз вы не уроните новое устройство. Но все люди, и, честно говоря, все в конечном итоге отчаянно смотрят, как они слышат этот голос и смотрят вниз, чтобы увидеть свою гордость и счастье на Земле. И для некоторых пользователей смартфонов, когда их новый телефон роняют в первый раз, кажется, что их небольшой кусок одновременно ударяется о землю.

В случае г-на Кристиана, трейдера опционов, он, вероятно, много знал бы о риске и не стал бы поднимать одну ногу с позиции хеджирования, потому что это подвергло бы его риску, которого он пытался избежать. Владельцы смартфонов не покупают чехол для нового телефона, и это подвергает вас риску, с которым вы, возможно, не захотите брать на себя ответственность. Другими словами, зачем ставить себя в ситуацию необходимости замены дорогого нового телефона, если доступный чехол может защитить ваши вложения.