Эти слова считаются ругательством в нашей семье. Они появились в лексиконе наших детей после начала войны. Нам пришлось спасаться от бомбардировок, но я не хочу прятать своих детей от реальности.

Я объяснил им, что такое война, кто наш враг и как каждый день гибнут невинные люди. Это местная пропаганда, но она основана на правде. Россия не так чувствительна в пропаганде, которой кормит своих детей, и прилагает к этому немало усилий. Их правительство готовит следующее поколение ненавидеть украинцев. Принимаются меры, чтобы дети в крымских школах не изучали английский язык. «Почему мы слепо идем по пути английского языка?» — заявил пресс-секретарь крымской Госдумы Владимир Константинов.

По его словам, для молодых умов достаточно изучения русского языка. Детям в российском городе Кисловодске дали возможность заснять украинскую куклу под названием «Последний фашизм». «Мы хотим, чтобы наши дети были патриотами», — пояснил мэр. На российском Telegram-канале появилось фото 18-месячного ребенка с ружьем. В русской начальной школе дети сфотографировались на репетиции ко Дню Победы. Некоторым велели играть в могилах солдат. Не все русские покупаются на пропаганду, но даже обсуждение конфликта может быть опасным.

Русская писательница Юлия Яковлева записала беседы с детьми от 5 до 17 лет. По ее словам, большинство из них «против войны», но боятся высказывать свое мнение. Некоторые «не хотят беспокоить маму». Другие не доверяют своим учителям. Мой друг, украинский певец Иван Дорн, работал в России. Он говорит, что его друзья пытались оспорить повествование, но все они потерпели неудачу. Их арестовывали за участие в политических митингах или публикации в социальных сетях. Российским детям запрещено смотреть западные каналы, такие как Нетфликс. На нашем Telegram-канале я нашел один пример «развлечения» для детей, рассказанного как сказка на ночь. Женщина объясняет детям, что, согласно Библии, «если люди плохо себя ведут, их нужно убивать». READ Смотреть из России с любовью полный фильм онлайн, боевик В шоке иду к детям. Мы смотрим на Бена и Холли по телевизору. Мне нужно сохранить их разум в безопасности. Они скоро понадобятся, чтобы помочь омолодить Украину. Оля — украинская телезвезда, которая в настоящее время живет в Лондоне как беженка с двумя маленькими детьми.