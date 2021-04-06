Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti может вернуться, поскольку был замечен недавно произведенный прирост GPU.

NVIDIA может возобновить поставки одной из своих лучших игровых видеокарт на сегодняшний день – GeForce GTX 1080 Ti. Согласно отчету форума, опубликованному на Квазар регион, Пользователь получил недавно произведенную видеокарту GeForce GTX 1080 Ti после того, как отправил свою устаревшую видеокарту 1080 Ti для RMA.

NVIDIA незаметно выпускает новые партии графических процессоров GeForce GTX 1080 Ti Pascal. Должна ли лучшая игровая видеокарта компенсировать проблемы с поставками?

Прошло более четырех лет с тех пор, как NVIDIA Запущен Флагманская видеокарта Pascal GeForce GTX 1080 Ti. Основанная на графическом процессоре Pascal GP102, GTX 1080 Ti продемонстрировала феноменальную производительность по сравнению с предыдущим поколением Maxwell и полностью уничтожила конкуренцию, и единственным ответом от конкурента AMD стала Vega 64, которая смогла составить конкуренцию только GTX 1080. Карта такая огромное влияние на AMD, которое потребовалось от красной команды за несколько лет, чтобы запустить передовой ответ NVIDIA. Лишь в конце прошлого года AMD сделала конкурентное возвращение в сегмент высокопроизводительных игровых видеокарт, воодушевленных графическими процессорами Big Navi.

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Короче говоря, NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti была отличной картой своего времени и по-прежнему обеспечивала отличную производительность, но вернется ли она? Что ж, согласно корейским форумам, пользователь RMA получил свою старую видеокарту GTX 1080 Ti с новой, и, что удивительно, дата производства карты – 2021 год. Весь поиск был проведен нашим другом в Twitter, Harocaz Как вы можете видеть в его твите ниже:

Отправьте серийный номер. Я не использовал графический процессор EVGA. Так кто-нибудь знает, что это утверждение верно? https://t.co/FT3NHvBrmM pic.twitter.com/w07o4QlN0J – Посипози (@ harukaze5719) 5 апреля 2021 г.

Эта карта является более конкретной моделью EVGA SC, и другой пользователь отметил, что недавно приобретенная модель FTW также имеет дату производства 2021 года. Поскольку EVGA дает трехлетнюю гарантию на видеокарты NVIDIA GPU, нет смысла производить новые партии карта, которая была изготовлена. Замените их новыми предложениями, или даже если это для гарантийного обслуживания, большинство заменяемых устройств производятся раньше, чем через четыре года после запуска. Возможно, EVGA в какой-то момент израсходовала свои запасные части, чтобы справиться с нехваткой, и теперь производит новые устройства, но это только предположение.

NVIDIA недавно возобновила производство своего старейшего устройства GTX 1050, GTX 1650, RTX 2060 Серия видеокарт для борьбы с нехваткой игровых видеокарт и нехваткой графических процессоров. GTX 1080 Ti, вероятно, также вернется в эти трудные времена, но нам нужно подождать, чтобы проверить этот отчет, прежде чем отмечать его как гарантированный. Мы будем держать вас в курсе, как только узнаем больше о ситуации с воспроизведением графики GTX 1080 Ti.