Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti становится королем высокой эффективности, превосходя AMD 6900 XT в играх при 300 Вт

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, несомненно, является самой энергоемкой видеокартой из когда-либо выпущенных, потребляя более 500 Вт энергии и требуя мощного решения для охлаждения графического процессора для контроля нагрева. Но в то же время его можно настроить так, чтобы он стал эффективным монстром в сегменте видеокарт высокого класса.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti с TDP 300 Вт обеспечивает более высокую эффективность и более высокую игровую производительность, чем AMD 6900 XT.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti имеет эталонную TGP 450 Вт, а большинство пользовательских моделей близки к 500 Вт или превышают их. Эта высокая мощность дополняется новым 16-контактным разъемом PCIe Gen 5, который соответствует требованиям TGP к будущим графическим картам, которые будут потреблять до 600 Вт энергии.

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Несмотря на то, что видеокарта является энергоемким зверем, ее также можно настроить на эффективное чудовище. Как проверено Игорь Валусик из Лаборатории ИгоряГрафическая карта может быть ограничена мощностью 300 Вт, что на 37% ниже рейтинга TGP. Этот тест проводился с использованием графической карты MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X с TGP 480 Вт. Это одна из самых больших видеокарт. Тест был завершен не только с уменьшенным пределом мощности, но и с измененной кривой VR, перенесенной с RTX A6000. RTX A6000 — еще одна карта с полноценным графическим ядром GA102, но с уменьшенными тактовыми частотами и памятью.

Всего для тестирования было протестировано 10 игр в разрешении 4K. Видеокарту GeForce RTX 3090 Ti с ограниченной мощностью сравнивали не только с полностью разблокированной RTX 3090 Ti, но и с другими видеокартами NVIDIA и AMD. Результаты очень интересные.

Игровые тесты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti с пределом мощности 300 Вт (Изображение предоставлено Igor’s Lab):

При разрешении 4K NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti с максимальной мощностью 300 Вт обеспечивает примерно ту же игровую производительность, что и RTX 3080 Ti, при минимальной мощности 50 Вт. Карта также работает немного быстрее, чем AMD Radeon RX 6900 XT. Но это только пределы энергии, а фактическое потребление энергии — совсем другая история.

Что касается энергопотребления, NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti потребляет на 6 Вт меньше энергии, чем Radeon RX 6800 XT, но в среднем на 16% быстрее. Radeon RX 6900 XT потребляет на 50 Вт больше энергии, а 3080 Ti — на 100 Вт больше. Полноценный двигатель 3090 Ti потребляет около 150 Вт энергии, обеспечивая лишь на 12% большую производительность. Это делает RTX 3090 Ti самой ценной видеокартой с точки зрения средней мощности на кадр, доступной для конечных пользователей.

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Потребляемая мощность NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti с пределом мощности 300 Вт (Изображение предоставлено Igor’s Lab):

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti с пределом мощности 300 Вт, Вт/FPS (Изображение предоставлено Igor Lab):

Теперь энтузиасты не покупают видеокарты, такие как RTX 3090 Ti или RX 6900 XT, не для того, чтобы уступать их базовым характеристикам. Они делают это, чтобы воспользоваться всеми дополнительными преимуществами, которые они могут получить от этого. Эта демонстрация не является практическим примером использования, но она показывает, что NVIDIA и ее партнеры приложили большие усилия для разработки своих систем питания и охлаждения, чтобы извлечь все из самого сердца графического процессора Ampere GA102, чтобы оставаться впереди игры. Он хорош для демонстрации мастерства, но кроме этого, тест хорош только для демонстрационных целей.