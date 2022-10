Видеоклип показывает, как съемочная группа снимает научно-фантастический фильм, а не фейковые кадры войны на Украине

Утверждение: видеоклип показывает, как продюсеры в Украине производят фальшивые кадры вторжения в Россию.

Рейтинг AP: Ложь. видео Почти десятилетие назад В нем представлены закулисные постановки британского научно-фантастического фильма о пришельцах «Вторжение на планету Земля».

Факты: хотя клип был на YouTube с 2013 года, пользователи социальных сетей распространили его во вторник, ложно заявив, что это съемочная группа в Украине, размещающая военные видео.

На видео виден член экипажа Площадь Виктории в Бирмингеме, На глазах у большой толпы снимают сцену. Они кричат ​​в микрофон: «Вот и все!», и толпа бежит к камере.

«Помните фейковые мартовские ролики от украинских продюсеров?» Прочтите комментарий к опубликованному твиту Во вторник, который собрал более 130 000 просмотров. «Американский актер и режиссер Шон Бин приехал в Украину в конце января и провел там несколько месяцев. Многие из этих фейковых видео принадлежат его съемочной группе».

Обратный поиск изображений показывает, что клип был загружен на YouTube в апреле 2013 года под названием «Invasion Planet Earth BTS Works for Your Life in Birmingham». Массовая сцена также показана бегущей. трейлер.

Клип ранее был искажен в социальных сетях и распространялся с ложными утверждениями в марте, когда началась война. Режиссер Саймон Кокс Работа с ложными обвинениями В то время в Твиттере.

«Это невероятно — настоящие закулисные кадры съемок массовых сцен для независимого научно-фантастического фильма «Вторжение на планету Земля» посреди # Бирмингем В 2013 году, похоже, Россию использовали для пропаганды», — написал Кокс.

АП сообщалось в феврале Что Бен был в Украине и снимал документальный фильм о продолжающемся наступлении русских. В августе в сети появился ролик, на котором снимали украинский военный фильм «Зона героев». ложное утверждение Они продемонстрировали, что нападения России на мирных жителей были организованы.

