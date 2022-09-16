Видеоклип показывает лицо Путина, наложенное на тело ссыльного бизнесмена для рекламной презентации антикремлевского фильма

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Кадры, на которых президент России Владимир Путин находится за решеткой, появились в социальных сетях, где утверждалось, что он был арестован по обвинению в терроризме. Однако клип был изменен, чтобы лицо Путина соответствовало лицу Михаила Ходорковского, нефтяного магната, который провел десятилетие в тюрьме. Отредактированное видео изначально было опубликовано для продвижения документального фильма, в котором российские власти обвиняются в организации серии взрывов жилых домов в 1999 году.

«Срочные новости: Министерство иностранных дел объявило о государственном перевороте в России и сообщило, что Путин помещен под домашний арест», — говорится в упрощенном китайском тексте. твит Опубликовано 12 сентября.

Видео, набравшее более 70 000 просмотров, показывает Путина за решеткой в ​​похожей на клетку клетке в переполненном зале суда.

В ролике в переводе говорится, что президенту России грозит обвинение в «планировании терактов».

Агентство AFP не нашло доказательств переворота в России или ареста и суда над Путиным в сентябре.

Скриншот вводящего в заблуждение поста, сделанный 13 сентября 2022 г.

Видео также было распространено вместе с аналогичным заявлением о Твиттер И Джетер.

Это был Кремль Обвиняемый совершение военных преступлений и преступлений против человечности в Украине с момента ее вторжения 24 февраля.

Вторжение в Москву спровоцировало худший за последние десятилетия конфликт в Европе, в ходе которого погибли тысячи мирных жителей.

Некоторые пользователи соцсетей, похоже, поверили, что на кадрах действительно изображен Путин, хотя многие отметили, что он выглядел моложе.

«Это Путин 30-летней давности, [look at] Кто-то прокомментировал.

Другой написал: «Должно быть, это более ранние кадры с Путиным».

«умный монтаж»

Обратный поиск по картинкам нашел то же самое видео Распространять На YouTube 14 февраля 2012 г.

В описании видео упоминается фильм «Убийство России» и представлен файл Ссылка на сайт За документальный фильм, выпущенный в 2002 году.

что статья АФП Это видео 2012 года на самом деле представляло собой «умело смонтированный монтаж», в котором лицо Путина было наложено на ссыльного бизнесмена Михаила Ходорковского.

Клип, который стал вирусным в России перед президентскими выборами в марте 2012 года, был снят для продвижения документального фильма, основанного на книге, в которой утверждается, что российские спецслужбы организовали серию смертоносных взрывов в многоквартирных домах в 1999 году.

в один пункт На видео камера показывает коробку с DVD, на которой изображена обложка документального фильма, сидящая за столом.

DVD «Убийство России», показанный в видео (слева), и на обложке фильма на его странице IMDb (справа).

Оригинальные кадры были сняты Из документального фильма 2011 года «Ходорковский». О бывшем олигархе, который был заключен в тюрьму в 2003 году и провел десять лет в тюрьме по обвинениям, в том числе в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, после столкновения с Путиным.

Сейчас он живет в изгнании в Великобритании и стал одним из самых ярых критиков Путина.

Документальный Страница IMBd В нем представлены различные фотографии Ходорковского в суде, на которых он изображен в клетке в окружении охранников и в той же темной куртке и топе, что и Путин на фейковых кадрах.

Скриншот фейкового поста (слева) и оригинальные кадры с Ходорковским в суде (справа)

На странице IMBd также представлены фотографии тех же чиновников, что и на поддельных кадрах.

Скриншот фейковой публикации (слева) и оригинальные кадры, на которых фигуранты дела Ходорковского в суде (справа)

Ложные заявления о том, что на видео был показан Путин во время суда, были и раньше. незащищенный фактчекинговой организацией Фокс Украина май 2022 г.