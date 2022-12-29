Видеокодер Handbrake добавляет официальную поддержку кодека AV1 в последней версии

Аппаратная и программная поддержка бесплатного видеокодека AV1 за последние два года неуклонно расширялась. Кодирование и декодирование с аппаратным ускорением становятся стандартом для большего количества графических процессоров. телефонные SoCи другие устройства, в то время как службы потокового видео, такие как YouTube и Netflix, начали предлагать видео в кодировке AV1 для устройств, которые его поддерживают.

Проекты программного обеспечения с открытым исходным кодом также начинают следовать этому примеру. Пакет Open Broadcaster Software (OBS) расширил свои возможности AV1 в последних версиях, а теперь приложение для транскодирования видео Handbrake также добавило поддержку AV1. Версия 1.6.0выпущенный вчера, добавлена ​​поддержка кодирования видео AV1 с использованием как процессорозависимого кодека SVT-AV1, так и с помощью видеокодировщика Intel QuickSync с поддержкой AV1. включены в их графические процессоры Arc.

Последние графические процессоры RTX 4000 и RX 7000 от Nvidia и AMD также включают поддержку аппаратного кодирования для AV1, но программное обеспечение, необходимое для его использования, еще не включено в Handbrake.

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AV1 — это видеокодек с открытым исходным кодом, разработанный Alliance for Open Media, группой, в которую входят такие крупные компании, как Google, Netflix, Amazon, Intel и Microsoft. Как и кодек H.265/HEVC, AV1 обеспечивает более эффективное сжатие видео, чем более старый кодек H.264, позволяя передавать потоковое видео 4K и HDR без значительного увеличения пропускной способности по сравнению с видео 1080p. В отличие от HEVC, поддержка кодека AV1 может быть добавлена ​​практически ко всему без уплаты роялти.

Основное преимущество Chief по сравнению с AV1 на момент написания этой статьи заключается в том, что он имеет гораздо более широкую поддержку, чем AV1, во многих поколениях устройств большинства крупных производителей. Однако Roku поддерживает декодирование AV1 на некоторых высокопроизводительных потоковых устройствах. Предположительно, это было оттеснено против Google. Когда компания пыталась заставить Roku поддерживать декодирование AV1 во всей своей линейке. Планы Apple на AV1 также туманны — компания является членом группы AOMedia, и появилась некоторая первоначальная поддержка AV1 i.n его документация для разработчиков недавноно декодирование и кодирование AV1 с аппаратным ускорением либо не поддерживаются, либо не включены в последних чипах Apple Silicon.