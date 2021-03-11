Видеонаблюдение фиксирует захватывающие угоны автомобиля

Захвачена камера: видео наблюдения зафиксировало драматическую кражу автомобиля Обновлено: 15:29 EST, 10 марта 2021 г.



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Мне было так страшно, как будто я действительно думала, что умру. 23-летний Мохейл Кейси вспоминает, что он имел в виду, цепляясь за разгоняющийся автомобиль, который, как он утверждал, был украден у Sports Motors, семейного представительства на Оксфорд-стрит в Лондоне. В какой-то момент мне пришлось поднять рычаг стеклоочистителя, потому что я поскользнулся, вытащил ноги на улицу и потерял обувь. Мои носки были разорваны, как будто все ноги были разорваны. Старший брат Муссы Мустафа говорит, что подозреваемые позвонили, чтобы узнать о машине, и через несколько часов они пришли посмотреть на машину, а я пошел показать им машину. Они ходят вокруг и говорят: «Я слышу, как он бежит?» И мы включили его, пока ключ был в большей части кармана. Ему не разрешили взять этот автомобиль на тест-драйв. Мустафа говорит, что подозреваемый сел в машину и попросил позвонить. Вот когда он уехал в машине, у него не было другого выбора, кроме как сесть на капот, потому что он ударил меня по колену. Автомобиль был запечатлен несколькими камерами наблюдения близлежащих компаний, которые приобрели братья. Вы можете видеть, как машина выезжает со стоянки, а Мо цепляется за капот, пока подозреваемый мчится на восток от Оксфорда в Хайбери. Именно тогда большинство из них заявили, что решили отказаться, опасаясь, что, если машина достигнет Хайбери, она разгонится с большой скоростью. На видео мимо Мо можно увидеть вторую машину, которая упала из машины, чуть не ударив его. Л. Кейси: Мы занимаемся этим очень давно, и у нас никогда не было такой ситуации, когда кто-то средь бела дня подходит к вам, убивает вас и крадет вашу машину. GPS-трекер автомобиля показывает, что автомобиль сейчас находится в Северном Йорке. Полиция Лондона подтверждает, что расследует кражу автомобиля. Братья говорят, что делятся своей историей публично, чтобы повысить осведомленность и предотвратить подобное с другими агентами. Автомобиль заменяемый, но человеческая жизнь не такая и это самое главное