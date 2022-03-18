Видеообращение Арнольда Шварценеггера призывает россиян бороться с дезинформацией правительства

Шварценеггер сказал, что он «отправляет это сообщение по разным каналам» российским гражданам и солдатам, и он надеется, что его сообщение о зверствах, совершенных ее правительством и военными, будет взорвано. То Видео опубликовано в твиттере У него более 15 миллионов просмотров.

«Не Украина начала эту войну. Ни националисты, ни нацисты», — сказал он. Эту войну начали те, кто находится у власти в Кремле».

«В мире происходят вещи, о которых вам не говорят, ужасные вещи, о которых вы должны знать», — сказал Шварценеггер.

«Я знаю, что русский народ не в курсе, что такие вещи происходят, поэтому я призываю русский народ и российских солдат в Украине понять пропаганду и дезинформацию, которую вам рассказывают. Я прошу вас помочь мне распространять правду. » Он резко раскритиковал российское правительство за вторжение, заявив, что оно «солгало не только своим гражданам, но и своим солдатам» по причинам войны. Шварценеггер также с любовью рассказал о своих впечатлениях от визита. Россия Во время своей кинокарьеры он говорил, что героем его детства был русский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Юрий Власов. Шварценеггер сказал, что ему было 14 лет, когда он впервые встретил Власова. Доброта его кумира вдохновила молодого Шварценеггера на то, чтобы держать его фотографию над кроватью, несмотря на возражения его отца, австрийца, воевавшего на стороне нацистской Германии во время Второй мировой войны. Шварценеггер включил обращение к русским, публично протестующим против войны с большим риском для личной свободы. «Мир видел вашу храбрость, — сказал он. — Мы знаем, что вы пострадали от последствий своей храбрости». «Вы мои новые герои. В вас сила Юрия Петровича Власова. В вас истинное сердце России». READ Власти Казахстана увеличили число погибших в результате беспорядков до 225 | Казахстан