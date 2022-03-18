Видеообращение Арнольда Шварценеггера призывает россиян бороться с дезинформацией правительства

«Не Украина начала эту войну. Ни националисты, ни нацисты», — сказал он. Эту войну начали те, кто находится у власти в Кремле».
«В мире происходят вещи, о которых вам не говорят, ужасные вещи, о которых вы должны знать», — сказал Шварценеггер.
«Я знаю, что русский народ не в курсе, что такие вещи происходят, поэтому я призываю русский народ и российских солдат в Украине понять пропаганду и дезинформацию, которую вам рассказывают. Я прошу вас помочь мне распространять правду. »
Он резко раскритиковал российское правительство за вторжение, заявив, что оно «солгало не только своим гражданам, но и своим солдатам» по причинам войны.
Шварценеггер включил обращение к русским, публично протестующим против войны с большим риском для личной свободы.
«Мир видел вашу храбрость, — сказал он. — Мы знаем, что вы пострадали от последствий своей храбрости».
«Вы мои новые герои. В вас сила Юрия Петровича Власова. В вас истинное сердце России».
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».