Видеоподсказка: почему при брожении следует уменьшить воздействие кислорода

Одна из самых известных и уважаемых крафтовых пивоварен в мире – Russian River Brewing в Санта-Роза, Калифорния, но это произошло не случайно. Главной движущей силой его успеха была одержимость качеством – и одним из самых недооцененных аспектов пивоварения неизменно высокого качества является понимание роли кислорода, от измельчения зерен до момента, когда пиво достигает наших вкусовых рецепторов.

В этом информативном 87-минутном видеокурсе главный технолог Russian River Lab Тейлор Лейн и соучредитель Винни Селорзо погрузятся в различные аспекты понимания, измерения и контроля кислорода на пивоваренном заводе. Среди других тем они обсуждают:

Различия между растворенным кислородом (DO), растворенным кислородом при перемешивании и общим подвижным кислородом (TPO)

Измеряйте растворенный кислород и уменьшайте воздействие кислорода

Важность дезинфекции ферментеров, бочек и других емкостей

Аэрация и ее важность для здоровья дрожжей и ферментации

Преимущества сухих дрожжей для аэрации и скорости несушки

Операции и советы по герметичной упаковке

Уменьшите вентиляцию горячей стороны

Роль теплового давления на солодовое сусло

Окислительные эффекты

Открытое брожение под контролем

И многое, многое другое.

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