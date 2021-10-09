Видео: вот как изменить настройки дисплея на OLED-экране Nintendo Switch

У вас только что появилась собственная OLED-модель Nintendo Switch, но экран не совсем такой, как вы ожидали? Не волнуйтесь, у видеопродюсера Nintendo Life Зиона Грассла есть решение!
Будьте осторожны – изменив настройки яркости экрана в этой новой модели OLED, вы рискуете получить ожог.
Далее, вот несколько способов улучшить яркость экрана:
> Нажмите и удерживайте меню HOME, отрегулируйте яркость и выключите настройку «Автояркость».
«Пожалуйста, увеличивайте яркость с осторожностью, вероятно, лучше оставить автоматическую яркость, но если вы хотите увеличить яркость экрана, вы можете увеличить яркость таким образом – просто будьте осторожны»
В качестве альтернативы вы можете выполнить следующие действия:
> В главном меню прокрутите вниз до значка «Системные настройки», прокрутите вниз до «Система», прокрутите вниз до «Цвета дисплея консоли» в этом меню и переключитесь с яркого на стандартный.
«Вы заметите, что экран выглядит немного более естественным и немного мягче для глаз … В зависимости от игры, в которую вы играете, вы можете захотеть вернуть его в рабочее состояние».
Опять же, делайте все это на свой страх и риск, но, надеюсь, эти дополнительные параметры сделают ваше время с новой моделью Switch OLED более комфортным.
Сообщите нам, помогло ли это вам, в комментариях ниже.
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